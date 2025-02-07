ЄС хоче збільшення оборонних витрат: що пропонує

Європейський Союз розглядає можливість змінити підхід до фінансування оборони, щоб дозволити країнам-членам збільшувати військові витрати без ризику порушення жорстких фіскальних правил блоку. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.



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Це рішення набуває актуальності на тлі війни росії проти України та закликів Президента СШС Дональда Трампа до європейських країн підвищити оборонний бюджет вище 2% ВВП.

На саміті ЄС у 3 лютого лідери країн-членів погодилися активніше зміцнювати обороноздатність, нарощуючи витрати та ліквідовуючи прогалини у військових можливостях.

Польща, яка наразі головує в ЄС, підготувала документ, у якому наголошується, що чинне визначення оборонних інвестицій є надто вузьким, адже охоплює лише закупівлю військової техніки, як-от танків чи літаків.

З огляду на безпекові виклики, тлумачення зростання оборонних інвестицій має бути ширшим. Воно повинно включати не лише закупівлю військової техніки, а й капітальну підтримку заводів з виробництва зброї та боєприпасів з метою нарощування обороноздатності, - йдеться в документі, який опинився у розпорядженні Reuters.

У ньому також пропонується віднести до оборонних інвестицій витрати на інфраструктуру, яку використовує армія, а також об’єкти подвійного призначення, такі як будівництво укриттів у житлових будинках та фінансування цивільної оборони.

Це визначення є важливим, оскільки згідно з новими фіскальними та борговими правилами ЄС, які обмежують державний дефіцит до 3% ВВП, а борг – до 60% ВВП, країна, яка перевищить межу дефіциту в 3%, не буде піддана дисциплінарним санкціям, якщо нове перевищення пов’язане з витратами на оборону.

Окрім того, нові правила встановлюють щорічний ліміт на зростання державних видатків, щоб країни ЄС могли поступово знижувати рівень держборгу протягом 4–7 років. Виняток для оборонних витрат у таких розрахунках дозволив би урядам мати більше простору для маневру.

Крім перегляду визначення оборонних інвестицій, країни ЄС також обговорюють можливість застосування так званих "національних виняткових положень".

Це дозволило б урядам звертатися до Єврокомісії з проханням тимчасово призупинити обмеження на запозичення через серйозні економічні труднощі або зовнішні чинники. Однак ця ідея, яка не була частиною польської пропозиції, є суперечливою та має меншу підтримку серед країн єврозони, повідомляють високопосадовці.

Доповнення

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила 3 лютого після зустрічі лідерів ЄС щодо оборонного фінансування, що готова використати всю гнучкість бюджетних правил ЄС (Пакт стабільності та зростання), щоб дозволити значне збільшення військових витрат.

Тим часом Трамп, який неодноразово ставив під сумнів прихильність США до безпекових зобов’язань НАТО, закликав європейських членів альянсу збільшити оборонні витрати до 5% ВВП — показника, який наразі не досягає жодна країна НАТО, включно зі США.

Нагадаємо

Генсек НАТО Марк Рютте теж заявляв, що майбутня квота витрат на оборону країн НАТО буде набагато більша ніж 2% від валового внутрішнього продукту.

