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ЕС хочет увеличения оборонных расходов: что предлагает

ЕС хочет увеличения оборонных расходов: что предлагает

Киев  •  УНН

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ЕС рассматривает возможность расширения определения оборонных инвестиций и изменения фискальных правил для увеличения военных расходов. Польша предлагает включить расходы на инфраструктуру и объекты двойного назначения.

Европейский Союз рассматривает возможность изменить подход к финансированию обороны, чтобы позволить странам-членам увеличивать военные расходы без риска нарушения жестких фискальных правил блока. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

Это решение приобретает актуальность на фоне войны России против Украины и призывов Президента США Дональда Трампа к европейским странам повысить оборонный бюджет выше 2% ВВП.

На саммите ЕС в 3 февраля лидеры стран-членов согласились активнее укреплять обороноспособность, наращивая расходы и ликвидируя пробелы в военных возможностях.

Польша, которая сейчас председательствует в ЕС, подготовила документ, в котором отмечается, что действующее определение оборонных инвестиций является слишком узким, ведь охватывает только закупку военной техники, например танков или самолетов.

Учитывая вызовы безопасности, толкование роста оборонных инвестиций должно быть более широким. Оно должно включать не только закупку военной техники, но и капитальную поддержку заводов по производству оружия и боеприпасов с целью наращивания обороноспособности,

- говорится в документе, который оказался в распоряжении Reuters.

В нем также предлагается отнести к оборонным инвестициям расходы на инфраструктуру, которую использует армия, а также объекты двойного назначения, такие как строительство укрытий в жилых домах и финансирование гражданской обороны.

Это определение является важным, поскольку согласно новым фискальным и долговым правилам ЕС, которые ограничивают государственный дефицит до 3% ВВП, а долг - до 60% ВВП, страна, которая превысит предел дефицита в 3%, не будет подвергнута дисциплинарным санкциям, если новое превышение связано с расходами на оборону.

Кроме того, новые правила устанавливают ежегодный лимит на рост государственных расходов, чтобы страны ЕС могли постепенно снижать уровень госдолга в течение 4-7 лет. Исключение для оборонных расходов в таких расчетах позволило бы правительствам иметь больше пространства для маневра.

Кроме пересмотра определения оборонных инвестиций, страны ЕС также обсуждают возможность применения так называемых "национальных исключительных положений".

Это позволило бы правительствам обращаться к Еврокомиссии с просьбой временно приостановить ограничения на заимствования из-за серьезных экономических трудностей или внешних факторов. Однако эта идея, которая не была частью польского предложения, является противоречивой и имеет меньшую поддержку среди стран еврозоны, сообщают чиновники.

Дополнение

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила 3 февраля после встречи лидеров ЕС по оборонному финансированию, что готова использовать всю гибкость бюджетных правил ЕС (Пакт стабильности и роста), чтобы позволить значительное увеличение военных расходов.

Между тем Трамп, который неоднократно ставил под сомнение приверженность США обязательствам НАТО по безопасности, призвал европейских членов альянса увеличить оборонные расходы до 5% ВВП - показателя, который пока не достигает ни одна страна НАТО, включая США.

Напомним

Генсек НАТО Марк Рютте тоже заявлял, что будущая квота расходов на оборону стран НАТО будет намного больше чем 2% от валового внутреннего продукта.

Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

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