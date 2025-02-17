Єврокомісія планує візит до України наступного тижня - речник

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Колегія Єврокомісії відвідає Україну з нагоди третьої річниці початку війни. Урсула фон дер Ляєн проведе зустрічі з Макроном у Парижі та представником США з питань України.

Колегія Європейської комісії відвідає Україну у зв'язку з третьою річницею початку повномасштабного вторгнення рф в Україну, повідомив під час брифінгу у понеділок речник Єврокомісії Стефан де Керсмакен, пише УНН.

Деталі

"Уже зараз можу повідомити, що наступного тижня у зв'язку з третьою річницею початку агресивної війни проти України відбудеться візит колегії (Єврокомісії) в країну", - сказав речник Єврокомісії.

З його слів, сьогодні голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн візьме участь у неформальній зустрічі, присвяченій Україні і безпеці Європи, яку очолить президент Франції Емманюель Макрон у Парижі, а завтра вранці вона зустрінеться зі спеціальним представником президента США з питань України та росії Кітом Келлогом.

ЄС має бути залучений до переговорів з рф щодо війни, щоб намітити майбутню архітектуру безпеки Європи - Кошта 17.02.25, 11:02 • 41667 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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