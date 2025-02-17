Еврокомиссия планирует визит в Украину на следующей неделе - спикер

Коллегия Европейской комиссии посетит Украину в связи с третьей годовщиной начала полномасштабного вторжения рф в Украину, сообщил во время брифинга в понедельник спикер Еврокомиссии Стефан де Керсмакен, пишет УНН.

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"Уже сейчас могу сообщить, что на следующей неделе в связи с третьей годовщиной начала агрессивной войны против Украины состоится визит коллегии (Еврокомиссии) в страну", - сказал спикер Еврокомиссии.

По его словам, сегодня глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен примет участие в неформальной встрече, посвященной Украине и безопасности Европы, которую возглавит президент Франции Эмманюэль Макрон в Париже, а завтра утром она встретится со специальным представителем президента США по вопросам Украины и россии Китом Келлогом.

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