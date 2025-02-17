ЕС должен быть вовлечен в переговоры с рф по войне, чтобы наметить будущую архитектуру безопасности Европы - Кошта

Россия является глобальной угрозой, а не только для Украины, поэтому европейцы должны быть ключевыми участниками разработки новой архитектуры безопасности. Об этом заявил президент Европейского совета Антониу Кошта The Financial Times, передает УНН.

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Как пишет The Financial Times, на прошлой неделе Трамп объявил о двусторонних переговорах с Путиным, чтобы положить конец почти трехлетней войне, что насторожило европейские столицы, которые опасаются, что сделка может быть заключена без их участия.

Если Трамп действительно хочет, чтобы европейцы взяли на себя большую ответственность за собственную безопасность, то, конечно, европейцы должны быть ключевыми участниками разработки новой архитектуры безопасности. Речь идет не только об Украине. В переговорах по новой архитектуре безопасности необходимо учитывать, что Россия является глобальной угрозой, а не только для Украины, - сказал Кошта.

Замечания Косты прозвучали в тот момент, когда европейские столицы переживали через неделю неожиданных заявлений администрации Трампа, включая переговоры по Саудовской Аравии между Марко Рубио и Сергеем Лавровым и острой речью вице-президента Дж. Д. Вэнса, который обвинял европейские правительства в нарушении верховенства права и страданиях от "угрозы изнутри", которая была опаснее России.

В субботу представитель Трампа в Украине Кит Келлог заявил, что европейские страны не "будут иметь места за столом" в переговорах, но они могут учесть их мнение.

Однако государственный секретарь США Марко Рубио в интервью на CBS News заявил, что Украина и европейцы должны будут быть вовлечены в переговоры по завершению войны.



Financial Times со ссылкой на источники сообщало, что США направили европейским столицам запрос на информацию о том, какое оружие, деньги и миротворческие войска они могут предоставить постконфликтной Украине, что, по словам официальных лиц, было возможностью пролоббировать право влиять на переговоры.

Переговоры ведутся между воюющими сторонами. Конечно, нужно договариваться между Украиной и Россией. Но эта война в Украине не только об Украине. Речь идет о европейской безопасности, - отметил Кошта.

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Накануне своего вторжения в Украину в феврале 2022 года Путин требовал от НАТО сократить развертывание обороны в странах Восточной Европы. НАТО и его страны-члены отказались это делать.

Кошта назвал агрессивную позицию России в отношении балтийских стран Эстонии, Латвии и Литвы, которые являются членами ЕС и НАТО, а также оккупацию территории в государствах на восточном фланге ЕС как причины, почему Брюссель должен был участвовать в переговорах.

россия явно представляет угрозу суверенитету Балтии, нашей восточной границе. Они имеют военное присутствие в Молдове, в Грузии, - подчеркнул Кошта.

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