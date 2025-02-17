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ЄС має бути залучений до переговорів з рф щодо війни, щоб намітити майбутню архітектуру безпеки Європи - Кошта

Київ • УНН

 • 41668 перегляди

Президент Європейської ради Кошта наполягає на участі ЄС у переговорах з рф щодо війни в Україні. Він підкреслив, що росія становить глобальну загрозу не лише для України, але й для всієї європейської безпеки.

росія є глобальною загрозою, а не тільки для України, тому європейці повинні бути ключовими учасниками розробки нової архітектури безпеки. Про це заявив президент Європейської ради Антоніу Кошта The Financial Times, передає УНН.

Деталі

Як пише The Financial Times, минулого тижня Трамп оголосив про двосторонні переговори з путіним, щоб покласти край майже трирічній війні, що насторожило європейські столиці, які побоюються, що угода може бути укладена без їхньої участі.

Якщо Трамп справді хоче, щоб європейці взяли на себе більшу відповідальність за власну безпеку, то, звичайно, європейці повинні бути ключовими учасниками розробки нової архітектури безпеки. Йдеться не лише про Україну. У переговорах щодо нової архітектури безпеки необхідно враховувати, що росія є глобальною загрозою, а не тільки для України,

- сказав Кошта.

Зауваження Кости прозвучали в той момент, коли європейські столиці переживали через тиждень несподіваних заяв адміністрації Трампа, включно з переговорами щодо Саудівської Аравії між Марко Рубіо та сергієм лавровим і гострою промовою віце-президента Дж. Д. Венса, який звинувачував європейські уряди в порушенні верховенства права та стражданнях від "загрози зсередини", яка була небезпечнішою за росію.

У суботу представник Трампа в Україні Кіт Келлог заявив, що європейські країни не "матимуть місця за столом" у переговорах, але вони можуть врахувати їхню думку.

Проте державний секретар США Марко Рубіо в інтерв'ю на CBS News заявив, що Україна та європейці повинні будуть бути залученими до переговорів щодо завершення війни.

Financial Times з посиланням на джерела повідомляло, що США надіслали європейським столицям запит на інформацію про те, яку зброю, гроші та миротворчі війська вони можуть надати постконфліктній Україні, що, за словами офіційних осіб, було можливістю пролобіювати право впливати на переговори.

Переговори ведуться між воюючими сторонами. Звичайно, потрібно домовлятися між Україною та росією. Але ця війна в Україні не тільки про Україну. Йдеться про європейську безпеку,

- зазначив Кошта.

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Напередодні свого вторгнення в Україну в лютому 2022 року путін вимагав від НАТО скоротити розгортання оборони в країнах Східної Європи. НАТО та його країни-члени відмовилися це робити.

Кошта назвав агресивну позицію росії щодо балтійських країн Естонії, Латвії та Литви, які є членами ЄС і НАТО, а також окупацію території в державах на східному фланзі ЄС як причини, чому Брюссель повинен був брати участь у переговорах.

росія явно становить загрозу суверенітету Балтії, нашому східному кордону. Вони мають військову присутність у Молдові, у Грузії,

- наголосив Кошта.

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Анна Мурашко

Анна Мурашко

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