Україна та Європа будуть залучені до переговорів - Рубіо

Україна та європейці повинні будуть бути залученими до переговорів щодо завершення війни. Про це заявив Державний секретар США Марко Рубіо в інтерв'ю на CBS News, передає УНН.

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"Я думаю, ми повинні зрозуміти, що наразі процесу немає. Зараз ми маємо розмову між путіним і президентом Трампом, під час якої обидві сторони висловили зацікавленість у припиненні цього конфлікту. Я припускаю, що будуть подальші розмови, щоб з’ясувати, як би виглядав процес обговорення, і тоді, можливо, на цьому етапі ми зможемо почати ділитися більш детальною інформацією. Тому це трохи передчасно", - сказав Рубіо.

Він розуміє, що це викликало велику реакцію, тому що про це не було жодної серйозної розмови.

"Президент Трамп балотувався, він був дуже чітким, він вважає, що цю війну потрібно закінчити, і якщо він побачить можливість припинити її, а саме те, чого він шукає, незалежно від того, є така можливість чи ні, ми будемо її продовжувати", - вказав він.

Зрештою, це дійде до того моменту, якщо це справжні переговори, а ми ще не досягли цього, але якщо це станеться, доведеться залучити Україну, тому що це вони зазнали вторгнення, і європейці повинні бути залучені, тому що інше - вони також мають санкції проти путіна та росії, і - і вони зробили свій внесок у ці зусилля. Ми просто ще не там. Ми насправді ні, але, сподіваюся, будемо, тому що ми всі хотіли б, щоб ця війна закінчилася - заявив Рубіо.

Келлог щодо переговорів про мир в Україні: мають бути без великої групової дискусії

Доповнення

Рубіо заявляв, що наступні кілька днів та тижнів визначать, чи насправді глава кремля владімір путін зацікавлений у мирі в Україні.