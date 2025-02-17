Украина и Европа будут привлечены к переговорам - Рубио

Украина и европейцы должны будут быть вовлечены в переговоры по завершению войны. Об этом заявил Государственный секретарь США Марко Рубио в интервью на CBS News, передает УНН.

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«Я думаю, мы должны понять, что сейчас процесса нет. Сейчас мы имеем разговор между Путиным и президентом Трампом, во время которого обе стороны выразили заинтересованность в прекращении этого конфликта. Я предполагаю, что будут дальнейшие разговоры, чтобы выяснить, как бы выглядел процесс обсуждения, и тогда, возможно, на этом этапе мы сможем начать делиться более подробной информацией. Поэтому это немного преждевременно», - сказал Рубио.

Он понимает, что это вызвало большую реакцию, потому что об этом не было ни одного серьезного разговора.

«Президент Трамп баллотировался, он был очень четким, он считает, что эту войну нужно закончить, и если он увидит возможность прекратить ее, а именно то, чего он ищет, независимо от того, есть такая возможность или нет, мы будем ее продолжать», - указал он.

В конце концов, это дойдет до того момента, если это настоящие переговоры, а мы еще не достигли этого, но если это произойдет, придется привлечь Украину, потому что это они подверглись вторжению, и европейцы должны быть привлечены, потому что другое - они также имеют санкции против Путина и России, и - и они внесли свой вклад в эти усилия. Мы просто еще не там. Мы на самом деле нет, но, надеюсь, будем, потому что мы все хотели бы, чтобы эта война закончилась - заявил Рубио.

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Дополнение

Рубио заявлял, что следующие несколько дней и недель определят, действительно ли глава кремля Владимир Путин заинтересован в мире в Украине.