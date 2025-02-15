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15 березня, 19:03 • 119552 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 179062 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 144713 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 136635 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 116201 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 107319 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 102759 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 139692 перегляди

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Глава Євроради: поступки до переговорів - величезна помилка, тому ЄС продовжить підтримувати Україну

Глава Євроради: поступки до переговорів - величезна помилка, тому ЄС продовжить підтримувати Україну

Київ • УНН

 • 20461 перегляди

Глава Євроради Антоніу Кошта заявив, що поступки до переговорів з росією неприпустимі. Тільки Україна може визначати умови мирних переговорів, а ЄС продовжить її підтримувати.

Тільки Україна може визначити умови мирних переговорів. Поступки до переговорів, це величезна помилка, тому Євросоюз продовжить підтримувати Київ. Про це заявив президент Європейської ради Антоніу Кошта на Мюнхенській конференції, передає УНН.

Тільки Україна може визначити умови переговорів. Поступки до переговорів - величезна помилка, тому ми продовжимо підтримувати Україну пліч-о-пліч. Всеосяжний комплексний мир не може означати тільки припинення вогню. Він не може дати Росії ще раз здійснити напад

- заявив Кошта.

Він наголосив, що не можна заохочувати агресора, необхідно гарантувати, що б росія не становила більше загрози для України, Європи, щоб росія припинила бути загрозою для міжнародної безпеки.

"Не буде надійних і успішних переговорів, не можливий міцний мир без України та ЄС", - сказав Кошта.

Доповнення

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявляв, що мир може бути тільки в тому разі, якщо суверенітет України буде забезпечено, Німеччина ніколи не підтримає нав'язаний Україні мир.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Політика
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nimechchynaНімеччина
olaf-sholtsОлаф Шольц
antonio-kostaАнтоніу Кошта
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