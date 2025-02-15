Глава Євроради: поступки до переговорів - величезна помилка, тому ЄС продовжить підтримувати Україну

Тільки Україна може визначити умови мирних переговорів. Поступки до переговорів, це величезна помилка, тому Євросоюз продовжить підтримувати Київ. Про це заявив президент Європейської ради Антоніу Кошта на Мюнхенській конференції, передає УНН.

Тільки Україна може визначити умови переговорів. Поступки до переговорів - величезна помилка, тому ми продовжимо підтримувати Україну пліч-о-пліч. Всеосяжний комплексний мир не може означати тільки припинення вогню. Він не може дати Росії ще раз здійснити напад - заявив Кошта.

Він наголосив, що не можна заохочувати агресора, необхідно гарантувати, що б росія не становила більше загрози для України, Європи, щоб росія припинила бути загрозою для міжнародної безпеки.

"Не буде надійних і успішних переговорів, не можливий міцний мир без України та ЄС", - сказав Кошта.

Доповнення

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявляв, що мир може бути тільки в тому разі, якщо суверенітет України буде забезпечено, Німеччина ніколи не підтримає нав'язаний Україні мир.