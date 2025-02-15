Глава Евросовета: уступки до переговоров - огромная ошибка, поэтому ЕС продолжит поддерживать Украину

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Зеленский заявил о готовности говорить о выборах и что украинцы "не хотят этого полностью, потому что боятся"
11:16 • 7266 просмотра

Зеленский заявил о готовности говорить о выборах и что украинцы "не хотят этого полностью, потому что боятся"

россия потеряла почти 250 тыс. своих военных в войне против Украины - Зеленский
10:28 • 32818 просмотра

россия потеряла почти 250 тыс. своих военных в войне против Украины - Зеленский

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АРМА может отдать ТРЦ "Гулливер" в управление россиянину (фото)
14 февраля, 15:10 • 153209 просмотра

АРМА может отдать ТРЦ "Гулливер" в управление россиянину (фото)

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F-16, Mirage-2000, Су-25, МиГ-29: сколько и какие самолеты получила Украина с начала 2022 года
14 февраля, 13:51 • 215223 просмотра

F-16, Mirage-2000, Су-25, МиГ-29: сколько и какие самолеты получила Украина с начала 2022 года

Украинские мужчины за рубежом смогут получить паспорта уже на следующей неделе - МВД
14 февраля, 11:50 • 163474 просмотра

Украинские мужчины за рубежом смогут получить паспорта уже на следующей неделе - МВД

Зеленский подтвердил официальный визит в Саудовскую Аравию: встреч с россией или США не будет
14 февраля, 11:31 • 158409 просмотра

Зеленский подтвердил официальный визит в Саудовскую Аравию: встреч с россией или США не будет

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Украина теряет саперов из-за приостановления финансирования Госдепартаментом США - АСУ
14 февраля, 11:00 • 140452 просмотра

Украина теряет саперов из-за приостановления финансирования Госдепартаментом США - АСУ

Украина передала США обновленный проект соглашения по редкоземельным металлам
14 февраля, 09:47 • 126223 просмотра

Украина передала США обновленный проект соглашения по редкоземельным металлам

российский дрон попал в защитное укрытие на ЧАЭС, укрытие было повреждено - Зеленский
14 февраля, 07:18 • 122945 просмотра

российский дрон попал в защитное укрытие на ЧАЭС, укрытие было повреждено - Зеленский

Зеленский выступит дважды на Мюнхенской конференции: что в программе
14 февраля, 06:29 • 113211 просмотра

Зеленский выступит дважды на Мюнхенской конференции: что в программе

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Глава Евросовета: уступки до переговоров - огромная ошибка, поэтому ЕС продолжит поддерживать Украину

Глава Евросовета: уступки до переговоров - огромная ошибка, поэтому ЕС продолжит поддерживать Украину

Киев  •  УНН

 • 2831 просмотра

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Глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что уступки до переговоров с россией недопустимы. Только Украина может определять условия мирных переговоров, а ЕС продолжит её поддерживать.

Только Украина может определить условия мирных переговоров. Уступки до переговоров, это огромная ошибка, поэтому Евросоюз продолжит поддерживать Киев. Об этом заявил президент Европейского совета Антониу Кошта на Мюнхенской конференции, передает УНН.

Только Украина может определить условия переговоров. Уступки до переговоров - огромная ошибка, поэтому мы продолжим поддерживать Украину плечом к плечу. Всеобъемлющий комплексный мир не может означать только прекращение огня. Он не может дать россии ещё раз совершить нападение

- заявил Кошта.

Он отметил, что нельзя поощрять агрессора, необходимо гарантировать, что бы россия не представляла больше угрозу для Украины, Европы, чтобы россия прекратила быть угрозой для международной безопасности.

"Не будет надежных и успешных переговоров, не возможен прочный мир без Украины и ЕС", - сказал Кошта.

Дополнение

Канцлер Германии Олаф Шольц заявлял, что мир может быть только в том случае, если суверенитет Украины будет обеспечен, Германия некогда не поддержит навязанный Украине мир.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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