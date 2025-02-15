Глава Евросовета: уступки до переговоров - огромная ошибка, поэтому ЕС продолжит поддерживать Украину
Киев • УНН
Глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что уступки до переговоров с россией недопустимы. Только Украина может определять условия мирных переговоров, а ЕС продолжит её поддерживать.
Только Украина может определить условия мирных переговоров. Уступки до переговоров, это огромная ошибка, поэтому Евросоюз продолжит поддерживать Киев. Об этом заявил президент Европейского совета Антониу Кошта на Мюнхенской конференции, передает УНН.
Только Украина может определить условия переговоров. Уступки до переговоров - огромная ошибка, поэтому мы продолжим поддерживать Украину плечом к плечу. Всеобъемлющий комплексный мир не может означать только прекращение огня. Он не может дать россии ещё раз совершить нападение
Он отметил, что нельзя поощрять агрессора, необходимо гарантировать, что бы россия не представляла больше угрозу для Украины, Европы, чтобы россия прекратила быть угрозой для международной безопасности.
"Не будет надежных и успешных переговоров, не возможен прочный мир без Украины и ЕС", - сказал Кошта.
Дополнение
Канцлер Германии Олаф Шольц заявлял, что мир может быть только в том случае, если суверенитет Украины будет обеспечен, Германия некогда не поддержит навязанный Украине мир.