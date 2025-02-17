Украинское правительство на следующей неделе вместе с коллегами из Еврокомиссии проведут важные консультации - Шмыгаль

На следующей неделе в Украину прибудет коллегия европейских комиссаров, которая имеет целью провести с украинским правительством совместные консультации, а также обсудить сотрудничество в сфере безопасности и обороны, санкции против РФ, экономическое сотрудничество между Украиной и ЕС. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает УНН.

На следующей неделе в Украину прибудет коллегия европейских комиссаров. Правительство вместе с коллегами из Еврокомиссии проведет совместные консультации. Запланирован ряд двусторонних встреч. Обсудим сотрудничество в сфере безопасности и обороны, усиление санкций против агрессора, экономическое сотрудничество между Украиной и Евросоюзом, интеграцию в ЕС, - сообщил Шмыгаль.

Дополнение

Представитель Еврокомиссии Стефан де Керсмакен заявлял, что коллегия Европейской комиссии посетит Украину в связи с третьей годовщиной начала полномасштабного вторжения рф в Украину.

Напомним

Европейская комиссия определит дальнейшую поддержку Украины как "самый главный приоритет" в своей рабочей программе 2025 года. Документ также подтверждает поддержку Комиссией будущего членства Украины в ЕС.