Зеленський поспілкувався з прем’єр-міністром Хорватії і поділився деталями розмови

Президент України Володимир Зеленський у п'ятницю, 21 лютого, провів розмову з прем’єр-міністром Хорватії Андреєм Пленковичем.

Про це інформує УНН із посиланням на допис глави держави у Telegram.

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Зеленський, зокрема, назвав бесіду з главою хорватського уряду "хорошою". Він подякував Пленковичу за підтримку Києва з боку Хорватії та нещодавнє рішення щодо нового пакета військової допомоги.

Важливо зберігати спільне розуміння поточних подій. Обговорили наступні кроки та спільні плани на найближче майбутнє. Позиція Європи сьогодні визначає її безпеку завтра. Нам усім потрібен міцний і тривалий мир. Цінуємо тверду позицію Хорватії, що припинення вогню неможливе без чітких гарантій безпеки