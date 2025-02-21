Зеленський поспілкувався з прем’єр-міністром Хорватії і поділився деталями розмови
Київ • УНН
Президент України провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Хорватії Андреєм Пленковичем. Сторони обговорили військову підтримку та спільні плани на майбутнє, наголосивши на важливості гарантій безпеки.
Президент України Володимир Зеленський у п'ятницю, 21 лютого, провів розмову з прем’єр-міністром Хорватії Андреєм Пленковичем.
Про це інформує УНН із посиланням на допис глави держави у Telegram.
Деталі
Зеленський, зокрема, назвав бесіду з главою хорватського уряду "хорошою". Він подякував Пленковичу за підтримку Києва з боку Хорватії та нещодавнє рішення щодо нового пакета військової допомоги.
Важливо зберігати спільне розуміння поточних подій. Обговорили наступні кроки та спільні плани на найближче майбутнє. Позиція Європи сьогодні визначає її безпеку завтра. Нам усім потрібен міцний і тривалий мир. Цінуємо тверду позицію Хорватії, що припинення вогню неможливе без чітких гарантій безпеки
Нагадаємо
Напередодні після зустрічі зі спецпредставником глави Білого дому США з питань України та рф президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з лідером Франції Емманюелем Макроном. Він зазначив, що розмова була "тривалою та дуже предметною".
Фон дер Ляєн та Зеленський співголовуватимуть на засіданні у понеділок у Києві - речник21.02.25, 13:39 • 24310 переглядiв