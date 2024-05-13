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Зеленский о разговоре с премьером Люксембурга: обсудили возможности производить больше оружия
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонные разговоры с премьер-министрами Швеции и Люксембурга и премьер-министром Канады. Стороны обсудили производство большего количества оружия оборонную поддержку и участие в Глобальном саммите мира
В Украину вернули еще 9 детей с оккупированных территорий - Кулеба
С оккупированных Россией территорий Украины, удалось вернуть еще 9 детей, которые выехали вместе со своими семьями. Часть семей выехала из-за сильных обстрелов, другие - из-за угрозы отправки детей в лагеря российскими захватчиками.
Украина получит истребители F-16 из Дании в течение месяца - премьер Дании
Украина может получить истребители F-16 из Дании в течение месяца, заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен.
На фронте около 140 боевых столкновений, ВСУ закрепляются на занятых позициях на Харьковщине - Генштаб
13 мая на фронте произошло около 140 боевых столкновений, из них 13 - на Харьковском направлении, где украинские войска наносили огневой урон противнику, укрепляя позиции и эвакуируя гражданское население из пострадавших населенных пунктов.
Для защиты от украинских дронов: россияне установили боновые заграждения через Севастопольскую бухту
россияне установили мины-ловушки и заграждения в Севастопольской бухте, пытаясь защитить свой флот от украинских беспилотников-камикадзе в оккупированном Крыму.
Премьер Грузии заявил, что завтра парламент примет закон об "иностранных агентах"
Премьер-министр Грузии объявил, что парламент страны завтра примет противоречивый закон об "иностранных агентах", несмотря на протесты, что приведет к эскалации напряженности вокруг законодательства, которое критикуют как репрессивное.
Фиксируем вражескую активность против Сумщины и Черниговщины - Зеленский
Украинские военные препятствуют попыткам россии расширить войну, проводя контратаки в Харьковской области, уничтожая российскую пехоту и технику, а также отвечая на вражескую активность, такую как диверсионные группы и обстрелы в Сумской и Черниговской областях.
Кулеба встретился с президентом Сербии Вучичем: договорились провести бизнес-форум
Во время визита в Сербию министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба встретился с президентом Александром Вучичем и обсудил вопросы расширения двусторонней торговли, пути Украины и Сербии в Европейский Союз, а также решение Сербии возобновить работу своего посольства в Украине.
Зеленский о ситуации на Харьковщине: все больше становится наших результатов
В Харьковской области продолжаются украинские контратаки, которые укрепляют такие районы, как Волчанск и приграничные районы, под командованием бригадного генерала Михаила Драпатого, уничтожая российскую пехоту и технику.
Харьков выделит дополнительные средства на нужды Сил обороны - Терехов
Харьков выделит дополнительные средства на нужды Сил обороны, которые защищают город и регион в условиях нового российского наступления на севере Украины.