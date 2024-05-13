Зеленский о разговоре с премьером Люксембурга: обсудили возможности производить больше оружия

Президент Владимир Зеленский во время разговора с премьер-министром Люксембурга Люком Фриденом обсудили возможности производить больше оружия. Об этом Зеленский сообщил в вечернем видеообращении, передает УНН.

Был разговор с Премьер-министром Швеции. Я проинформировал о ситуации на фронте сейчас - о российских попытках жестче давить на Украину. Обсудили детали нового оборонного пакета от Швеции и возможности расширить наше сотрудничество. В частности, финансирование производства оружия. Это и проекты в Украине, и совместные проекты. Швеция может существенно помочь также инвестируя в эту совместную производственную работу. Так же и Люксембург - в разговоре с Премьер-министром Люксембурга сегодня коснулись всех этих возможностей производить больше оружия - рассказал Зеленский.

Зеленский поблагодарил лидеров Швеции и Люксембурга за согласие принять участие в Глобальном саммите мира.

Плюс Канада - только что поговорил с Премьер-министром Канады. Две темы. Оборонная поддержка, особенно это касается бронированной техники и артиллерии. Работаем по расширению в этом направлении. И сегодня Джастин, господин Премьер-министр, мне подтвердил участие в Саммите мира. Спасибо, Джастин - сказал Зеленский.

Кроме того, Зеленский отметил, что завтра не менее активный день для работы с партнерами, и это общая задача для украинской смелости и для оперативности партнеров.

Пакеты помощи, которые работают, - это реализованные, доставленные пакеты, это оружие, которое у наших воинов в руках. И обеспечиваем наши результаты. Украинские результаты - то, что нужно всем нам. И то, что обязательно будет - отметил Зеленский.

Зеленский обсудил с премьер-министром Канады Саммит мира и оборонную поддержку Украины