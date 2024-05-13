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З Люксембургом готують безпекову угоду, країна підтвердила участь у Саміті миру - Зеленський

З Люксембургом готують безпекову угоду, країна підтвердила участь у Саміті миру - Зеленський

Київ • УНН

 • 25186 перегляди

Президент Зеленський обговорив з прем'єр-міністром Люксембургу очікування від мирного саміту у Швейцарії, готовність Люксембургу протидіяти російській дезінформації, а також можливість фінансування Люксембургом оборонної підтримки України через двосторонню безпекову угоду.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що обговорив з прем'єр-міністром Люксембургу Люком Фріденом, який підтвердив свою участь у Саміті миру у Швейцарії, очікування від конференції, а також можливість фінансування Люксембургом оборонної підтримки України, що мають зафіксувати у двосторонній безпековій угоді, пише УНН.

Деталі

"Провів телефонну розмову з премʼєр-міністром Люксембургу Люком Фріденом. Обговорили очікування від інавгураційного Саміту миру у Швейцарії. Я радий, що Люксембург підтвердив свою участь, а також готовність працювати з країнами, які перебувають під російським інформаційним впливом", - вказав Зеленський у X.

З його слів, "також проговорили можливість фінансування Люксембургом оборонної підтримки для України". "Готуємося зафіксувати це у двосторонній безпековій угоді", - повідомив Президент.

Естонія та Люксембург оголосили про нову фінансову допомогу для ІТ-коаліції з підтримки України - Міноборони 08.04.24, 17:03 • 21766 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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shveitsariiaШвейцарія
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