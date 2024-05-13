Зеленский обсудил с премьер-министром Канады Саммит мира и оборонную поддержку Украины

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление главы государства в Telegram.

Детали

Во время разговора стороны координировали позиции перед Саммитом мира и совместную работу по привлечению других стран.

Зеленский отметил, что Канада возглавляет Международную коалицию за возвращение принудительно перемещенных украинских детей. По его словам, участие в Саммите мира принципиально важно для возвращения тысяч людей домой.

Мы также обсудили текущую ситуацию на поле боя и продолжение оборонной поддержки - подытожил президент Украины.

Дополнение

Ранее УНН сообщал, что глава правительства Канады Джастин Трюдо подтвердил участие в Саммите мира в Швейцарии.

Напомним

Министр обороны Канады Билл Блэр объявил, что Канада выделит более 56 млн долларов на инициативу Германии по поиску и поставке Украине систем ПВО.