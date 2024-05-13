Зеленський обговорив з прем'єр-міністром Канади Саміт миру та оборонну підтримку України
Київ • УНН
Президент Зеленський обговорив з прем'єр-міністром Канади Трюдо координацію позицій перед Самітом миру, лідерство Канади у поверненні переміщених українських дітей, ситуацію на фронті та продовження оборонної підтримки України.
Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо. Про це пише УНН з посиланням на заяву глави держави у Telegram.
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Під час розмови сторони координували позиції перед Самітом миру та спільну роботу із залучення інших країн.
Зеленський наголосив, що Канада очолює Міжнародну коаліцію за повернення примусово переміщених українських дітей. За його словами, участь у Саміті миру принципово важлива для повернення тисяч людей додому.
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Доповнення
Раніше УНН повідомляв, що голова уряду Канади Джастін Трюдо підтвердив участь у Саміті миру у Швейцарії.
Нагадаємо
Міністр оборони Канади Білл Блер оголосив, що Канада виділить понад 56 млн доларів на ініціативу Німеччини з пошуку та постачання Україні систем ППО.