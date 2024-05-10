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Канада виділить понад 56 млн доларів на ініціативу Німеччини з пошуку ППО для України

Канада виділить понад 56 млн доларів на ініціативу Німеччини з пошуку ППО для України

Київ • УНН

 • 31097 перегляди

Канада виділить понад 56 мільйонів доларів на ініціативу Німеччини з пошуку та постачання систем протиповітряної оборони в Україну для захисту від російських повітряних атак.

Міністр оборони Канади Білл Блер оголосив, що Канада виділить понад 56 млн доларів на ініціативу Німеччини з пошуку та постачання Україні систем ППО. Про це Блер, якого цитує пресслужба уряду Канади, заявив за підсумками зустрічі з міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом, передає УНН.

Деталі

Як повідомив Блер, Канада виділить 56 млн доларів на ініціативу Німеччини з пошуку та постачання Україні систем протиповітряної оборони.

Ці системи допоможуть захиститися від російських повітряних атак, які вбили тисячі українців і знищили лікарні, електростанції та житлові будинки

- йдеться в повідомленні.

Також міністри обговорили спільні пріоритети напередодні саміту НАТО цього літа у Вашингтоні та підтвердили зобов’язання своїх країн продовжувати надавати життєво важливу військову підтримку Україні в найближчій та довгостроковій перспективі.

Внесок Канади в німецьку ініціативу є лише одним із способів співпраці Канади та Німеччини для підтримки України. Військовослужбовці Збройних сил Канади наразі перебувають у Німеччині у складі Групи сприяння безпеці, яка допомагає спростити передачу допомоги Україні

- додають у відомстві.

Нагадаємо

Канцлер Німеччини Олаф Шольц закликає партнерів надати Україні більше систем ППО Patriot зі своїх наявних запасів, щоб посилити можливості протиповітряної оборони України.

Павло Башинський

Павло Башинський

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