Канада виділить понад 56 млн доларів на ініціативу Німеччини з пошуку ППО для України
Київ • УНН
Канада виділить понад 56 мільйонів доларів на ініціативу Німеччини з пошуку та постачання систем протиповітряної оборони в Україну для захисту від російських повітряних атак.
Міністр оборони Канади Білл Блер оголосив, що Канада виділить понад 56 млн доларів на ініціативу Німеччини з пошуку та постачання Україні систем ППО. Про це Блер, якого цитує пресслужба уряду Канади, заявив за підсумками зустрічі з міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом, передає УНН.
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Як повідомив Блер, Канада виділить 56 млн доларів на ініціативу Німеччини з пошуку та постачання Україні систем протиповітряної оборони.
Ці системи допоможуть захиститися від російських повітряних атак, які вбили тисячі українців і знищили лікарні, електростанції та житлові будинки
Також міністри обговорили спільні пріоритети напередодні саміту НАТО цього літа у Вашингтоні та підтвердили зобов’язання своїх країн продовжувати надавати життєво важливу військову підтримку Україні в найближчій та довгостроковій перспективі.
Внесок Канади в німецьку ініціативу є лише одним із способів співпраці Канади та Німеччини для підтримки України. Військовослужбовці Збройних сил Канади наразі перебувають у Німеччині у складі Групи сприяння безпеці, яка допомагає спростити передачу допомоги Україні
Нагадаємо
Канцлер Німеччини Олаф Шольц закликає партнерів надати Україні більше систем ППО Patriot зі своїх наявних запасів, щоб посилити можливості протиповітряної оборони України.