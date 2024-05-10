Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты
Руководитель Аппарата ВР Штучный хочет дать своим работникам служебное жилье
У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин
Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ
"Слуги народа" на фракции решили разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры
"Слуги народа" сегодня соберутся на фракцию: будут говорить о кадровых изменениях в правительстве
Версия самопокушения и.о. замглавы ГНС Сокура должна быть приоритетной у правоохранителей - экс-нардеп
Специалистов КНИИСЭ обязательно надо привлечь к формированию Реестра оборудования для производства табачной продукции - эксперт
Мир не созрел до того, чтобы относиться к путину, как к Гитлеру - политолог
Александр Рувин: уменьшение подделок табачной продукции - это увеличение доходов легальных производителей и налоговых поступлений в бюджет
Канада выделит более 56 млн долларов на инициативу Германии по поиску ПВО для Украины
Зеленский пригласил президента Аргентины на Саммит мира в Швейцарию
По всей Европе бьют тревогу из-за угрозы диверсии со стороны рф - СМИ
Новые HIMARS, бронетехника и ракеты для ПВО: США раскрыли содержимое нового пакета военной помощи Украине
В Беларуси начали строительство новой военной базы, где могут хранить ядерное оружие - СМИ
Вопрос выживания: Галущенко обсудил с послом Японии оперативную помощь для восстановления и подготовку к зиме
Патриарх Варфоломей подтвердил участие в Глобальном саммите мира - Зеленский
Взрыв прогремел в Харькове - СМИ
Партизаны обнаружили большую нефтебазу и стоянку военной техники в оккупированном Крыму
Бельгия выделит 9 млн евро для восстановления энергетической инфраструктуры в Украине
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Крипта для чайников. Часть 4: Что такое монеты и токены и в чем их различия
Канада выделит более 56 млн долларов на инициативу Германии по поиску ПВО для Украины
Канада выделит более 56 миллионов долларов на инициативу Германии по поиску и поставке систем противовоздушной обороны в Украину для защиты от российских воздушных атак.
Зеленский пригласил президента Аргентины на Саммит мира в Швейцарию
Зеленский пригласил президента Аргентины Хавьера Милеа на Саммит мира в Швейцарию, обсудил двусторонние отношения с Аргентиной и ожидает от предстоящего визита украинской делегации в Аргентину конкретных договоренностей в пользу обеих стран.
По всей Европе бьют тревогу из-за угрозы диверсии со стороны рф - СМИ
Европейские спецслужбы предупреждают о планах России по широкомасштабным диверсиям по всему континенту, включая взрывы, поджоги и атаки на инфраструктуру, которые могут привести к жертвам среди гражданского населения, поскольку появляется новая угроза, связанная с местными жителями, которых нанимают через Интернет для осуществления атак на западные объекты.
Новые HIMARS, бронетехника и ракеты для ПВО: США раскрыли содержимое нового пакета военной помощи Украине
Соединенные Штаты объявили о новом пакете военной помощи Украине на сумму 400 миллионов долларов, включающем средства противовоздушной обороны, артиллерийские боеприпасы, бронетехнику и противотанковое оружие.
В Беларуси начали строительство новой военной базы, где могут хранить ядерное оружие - СМИ
В белорусском городе Осиповичи, который расположен в около 190 километрах от границы с Украиной, строят военную базу. Вероятно, там планируют хранить ядерное оружие.
Вопрос выживания: Галущенко обсудил с послом Японии оперативную помощь для восстановления и подготовку к зиме
Министр энергетики Герман Галущенко обсудил с японскими чиновниками восстановление поврежденных энергосистем и подготовку к зиме, поблагодарив Японию за помощь и пригласив дополнительное оборудование и сотрудничество для усиления защиты энергетических объектов.
Патриарх Варфоломей подтвердил участие в Глобальном саммите мира - Зеленский
Вселенский Патриарх Варфоломей подтвердил свое участие в Глобальном саммите мира, который является чрезвычайно символичным для Украины, о чем объявил Президент Владимир Зеленский.
Взрыв прогремел в Харькове - СМИ
В Харькове прогремел взрыв, который заставил власти призвать жителей города оставаться в укрытиях до отмены воздушной тревоги.
Партизаны обнаружили большую нефтебазу и стоянку военной техники в оккупированном Крыму
Партизаны АТЕШ обнаружили крупную нефтебазу и стоянку военной техники с небольшим количеством техники в Гвардейском районе Симферопольского района в оккупированном Крыму и поделились ее координатами.
Бельгия выделит 9 млн евро для восстановления энергетической инфраструктуры в Украине
Бельгия выделит дополнительные 9 миллионов евро Программе развития Организации Объединенных Наций для содействия восстановлению поврежденной войной энергетической инфраструктуры Украины, в частности вокруг Харькова.