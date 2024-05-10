Канада выделит более 56 млн долларов на инициативу Германии по поиску ПВО для Украины

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты
  •  107867 просмотра

Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты

Эксклюзив
Руководитель Аппарата ВР Штучный хочет дать своим работникам служебное жилье
9 мая 2024, 13:08  •  130465 просмотра

Руководитель Аппарата ВР Штучный хочет дать своим работникам служебное жилье

Эксклюзив
У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин
9 мая 2024, 08:29  •  138169 просмотра

У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин

Эксклюзив
Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ
9 мая 2024, 06:54  •  132133 просмотра

Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ

Эксклюзив
"Слуги народа" на фракции решили разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры
8 мая 2024, 16:29  •  148241 просмотра

"Слуги народа" на фракции решили разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры

Эксклюзив
"Слуги народа" сегодня соберутся на фракцию: будут говорить о кадровых изменениях в правительстве
8 мая 2024, 14:00  •  129396 просмотра

"Слуги народа" сегодня соберутся на фракцию: будут говорить о кадровых изменениях в правительстве

Эксклюзив
Версия самопокушения и.о. замглавы ГНС Сокура должна быть приоритетной у правоохранителей - экс-нардеп
8 мая 2024, 10:45  •  132478 просмотра

Версия самопокушения и.о. замглавы ГНС Сокура должна быть приоритетной у правоохранителей - экс-нардеп

Эксклюзив
Специалистов КНИИСЭ обязательно надо привлечь к формированию Реестра оборудования для производства табачной продукции - эксперт
8 мая 2024, 09:32  •  121882 просмотра

Специалистов КНИИСЭ обязательно надо привлечь к формированию Реестра оборудования для производства табачной продукции - эксперт

Эксклюзив
Мир не созрел до того, чтобы относиться к путину, как к Гитлеру - политолог
7 мая 2024, 13:55  •  167949 просмотра

Мир не созрел до того, чтобы относиться к путину, как к Гитлеру - политолог

Эксклюзив
Александр Рувин: уменьшение подделок табачной продукции - это увеличение доходов легальных производителей и налоговых поступлений в бюджет
7 мая 2024, 13:24  •  150715 просмотра

Александр Рувин: уменьшение подделок табачной продукции - это увеличение доходов легальных производителей и налоговых поступлений в бюджет

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Канада выделит более 56 млн долларов на инициативу Германии по поиску ПВО для Украины

Канада выделит более 56 миллионов долларов на инициативу Германии по поиску и поставке систем противовоздушной обороны в Украину для защиты от российских воздушных атак.

Война •   •  3981 просмотра
Канада выделит более 56 млн долларов на инициативу Германии по поиску ПВО для Украины

Зеленский пригласил президента Аргентины на Саммит мира в Швейцарию

Зеленский пригласил президента Аргентины Хавьера Милеа на Саммит мира в Швейцарию, обсудил двусторонние отношения с Аргентиной и ожидает от предстоящего визита украинской делегации в Аргентину конкретных договоренностей в пользу обеих стран.

политика •   •  3357 просмотра
Зеленский пригласил президента Аргентины на Саммит мира в Швейцарию

По всей Европе бьют тревогу из-за угрозы диверсии со стороны рф - СМИ

Европейские спецслужбы предупреждают о планах России по широкомасштабным диверсиям по всему континенту, включая взрывы, поджоги и атаки на инфраструктуру, которые могут привести к жертвам среди гражданского населения, поскольку появляется новая угроза, связанная с местными жителями, которых нанимают через Интернет для осуществления атак на западные объекты.

Война •   •  3755 просмотра
По всей Европе бьют тревогу из-за угрозы диверсии со стороны рф - СМИ

Новые HIMARS, бронетехника и ракеты для ПВО: США раскрыли содержимое нового пакета военной помощи Украине

Соединенные Штаты объявили о новом пакете военной помощи Украине на сумму 400 миллионов долларов, включающем средства противовоздушной обороны, артиллерийские боеприпасы, бронетехнику и противотанковое оружие.

Война •   •  7405 просмотра
Новые HIMARS, бронетехника и ракеты для ПВО: США раскрыли содержимое нового пакета военной помощи Украине

В Беларуси начали строительство новой военной базы, где могут хранить ядерное оружие - СМИ

В белорусском городе Осиповичи, который расположен в около 190 километрах от границы с Украиной, строят военную базу. Вероятно, там планируют хранить ядерное оружие.

Война •   •  7340 просмотра
В Беларуси начали строительство новой военной базы, где могут хранить ядерное оружие - СМИ

Вопрос выживания: Галущенко обсудил с послом Японии оперативную помощь для восстановления и подготовку к зиме

Министр энергетики Герман Галущенко обсудил с японскими чиновниками восстановление поврежденных энергосистем и подготовку к зиме, поблагодарив Японию за помощь и пригласив дополнительное оборудование и сотрудничество для усиления защиты энергетических объектов.

Война •   •  7754 просмотра
Вопрос выживания: Галущенко обсудил с послом Японии оперативную помощь для восстановления и подготовку к зиме

Патриарх Варфоломей подтвердил участие в Глобальном саммите мира - Зеленский

Вселенский Патриарх Варфоломей подтвердил свое участие в Глобальном саммите мира, который является чрезвычайно символичным для Украины, о чем объявил Президент Владимир Зеленский.

Война •   •  8652 просмотра
Патриарх Варфоломей подтвердил участие в Глобальном саммите мира - Зеленский

Взрыв прогремел в Харькове - СМИ

В Харькове прогремел взрыв, который заставил власти призвать жителей города оставаться в укрытиях до отмены воздушной тревоги.

Война •   •  11914 просмотра
Взрыв прогремел в Харькове - СМИ

Партизаны обнаружили большую нефтебазу и стоянку военной техники в оккупированном Крыму

Партизаны АТЕШ обнаружили крупную нефтебазу и стоянку военной техники с небольшим количеством техники в Гвардейском районе Симферопольского района в оккупированном Крыму и поделились ее координатами.

Война •   •  11847 просмотра
Партизаны обнаружили большую нефтебазу и стоянку военной техники в оккупированном Крыму

Бельгия выделит 9 млн евро для восстановления энергетической инфраструктуры в Украине

Бельгия выделит дополнительные 9 миллионов евро Программе развития Организации Объединенных Наций для содействия восстановлению поврежденной войной энергетической инфраструктуры Украины, в частности вокруг Харькова.

Экономика •   •  10700 просмотра
Бельгия выделит 9 млн евро для восстановления энергетической инфраструктуры в Украине