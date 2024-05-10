Канада выделит более 56 млн долларов на инициативу Германии по поиску ПВО для Украины

Министр обороны Канады Билл Блэр объявил, что Канада выделит более 56 млн долларов на инициативу Германии по поиску и поставке Украине систем ПВО. Об этом Блэр, которого цитирует пресс-служба правительства Канады, заявил по итогам встречи с министром обороны Германии Борисом Писториусом, передает УНН.

Детали

Как сообщил Блэр, Канада выделит 56 млн долларов на инициативу Германии по поиску и поставке Украине систем противовоздушной обороны.

Эти системы помогут защититься от российских воздушных атак, которые убили тысячи украинцев и уничтожили больницы, электростанции и жилые дома - говорится в сообщении.

Также министры обсудили общие приоритеты накануне саммита НАТО этим летом в Вашингтоне и подтвердили обязательства своих стран продолжать оказывать жизненно важную военную поддержку Украине в ближайшей и долгосрочной перспективе.

Вклад Канады в немецкую инициативу является лишь одним из способов сотрудничества Канады и Германии для поддержки Украины. Военнослужащие Вооруженных сил Канады сейчас находятся в Германии в составе Группы содействия безопасности, которая помогает упростить передачу помощи Украине - добавляют в ведомстве.

Напомним

Канцлер Германии Олаф Шольц призывает партнеров предоставить Украине больше систем ПВО Patriot из своих имеющихся запасов, чтобы усилить возможности противовоздушной обороны Украины.