Прем'єр-міністр Канади Трюдо візьме участь у Саміті миру в Швейцарії
Київ • УНН
Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо оголосив, що візьме участь у Саміті миру в Швейцарії в червні.
Голова уряду Канади Джастін Трюдо заявив, що візьме участь у Саміті миру в Швейцарії. Про це повідомляє Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо у X, передає УНН.
У червні відбудеться Перший саміт миру для України — і там буде Канада.
Я з нетерпінням чекаю можливості приєднатися до інших світових лідерів для просування нашої спільної мети справедливого та тривалого миру для України
Нагадаємо
15-16 червня відбудеться Глобальний саміт миру у Швейцарії, який збере глав держав і урядів з різних частин світу.
Україна готує глобальний саміт миру лідерів держав03.04.24, 00:03 • 47126 переглядiв