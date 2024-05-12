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Прем'єр-міністр Канади Трюдо візьме участь у Саміті миру в Швейцарії

Прем'єр-міністр Канади Трюдо візьме участь у Саміті миру в Швейцарії

Київ • УНН

 • 28319 перегляди

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо оголосив, що візьме участь у Саміті миру в Швейцарії в червні.

Голова уряду Канади Джастін Трюдо заявив, що візьме участь у Саміті миру в Швейцарії. Про це повідомляє Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо у X, передає УНН.

У червні відбудеться Перший саміт миру для України — і там буде Канада. 

Я з нетерпінням чекаю можливості приєднатися до інших світових лідерів для просування нашої спільної мети справедливого та тривалого миру для України

- заявив Джастін Трюдо.

Нагадаємо

15-16 червня відбудеться Глобальний саміт миру у Швейцарії, який збере глав держав і урядів з різних частин світу.

Україна готує глобальний саміт миру лідерів держав03.04.24, 00:03 • 47126 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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