Прем'єр-міністр Канади Трюдо візьме участь у Саміті миру в Швейцарії

Голова уряду Канади Джастін Трюдо заявив, що візьме участь у Саміті миру в Швейцарії. Про це повідомляє Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо у X, передає УНН.

У червні відбудеться Перший саміт миру для України — і там буде Канада.



Я з нетерпінням чекаю можливості приєднатися до інших світових лідерів для просування нашої спільної мети справедливого та тривалого миру для України