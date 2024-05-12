Премьер-министр Канады Трюдо примет участие в Саммите мира в Швейцарии

Глава правительства Канады Джастин Трюдо заявил, что примет участие в Саммите мира в Швейцарии. Об этом сообщает Премьер-министр Канады Джастин Трюдо в X, передает УНН.

В июне состоится Первый саммит мира для Украины - и там будет Канада.



Я с нетерпением жду возможности присоединиться к другим мировым лидерам для продвижения нашей общей цели справедливого и прочного мира для Украины - заявил Джастин Трюдо.

Напомним

15-16 июня состоится Глобальный саммит мира в Швейцарии, который соберет глав государств и правительств из разных частей мира.

Украина готовит глобальный саммит мира лидеров государств