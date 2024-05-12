Премьер-министр Канады Трюдо примет участие в Саммите мира в Швейцарии

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
В Броварах мужчина взорвал гранату, ранив полицейского
  •  84578 просмотра

В Броварах мужчина взорвал гранату, ранив полицейского

Эксклюзив
Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты
10 мая 2024, 07:29  •  162138 просмотра

Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты

Эксклюзив
Руководитель Аппарата ВР Штучный хочет дать своим работникам служебное жилье
9 мая 2024, 13:08  •  173300 просмотра

Руководитель Аппарата ВР Штучный хочет дать своим работникам служебное жилье

Эксклюзив
У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин
9 мая 2024, 08:29  •  177414 просмотра

У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин

Эксклюзив
Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ
9 мая 2024, 06:54  •  156344 просмотра

Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ

Эксклюзив
"Слуги народа" на фракции решили разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры
8 мая 2024, 16:29  •  150323 просмотра

"Слуги народа" на фракции решили разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры

Эксклюзив
"Слуги народа" сегодня соберутся на фракцию: будут говорить о кадровых изменениях в правительстве
8 мая 2024, 14:00  •  130454 просмотра

"Слуги народа" сегодня соберутся на фракцию: будут говорить о кадровых изменениях в правительстве

Эксклюзив
Версия самопокушения и.о. замглавы ГНС Сокура должна быть приоритетной у правоохранителей - экс-нардеп
8 мая 2024, 10:45  •  133100 просмотра

Версия самопокушения и.о. замглавы ГНС Сокура должна быть приоритетной у правоохранителей - экс-нардеп

Эксклюзив
Специалистов КНИИСЭ обязательно надо привлечь к формированию Реестра оборудования для производства табачной продукции - эксперт
8 мая 2024, 09:32  •  122136 просмотра

Специалистов КНИИСЭ обязательно надо привлечь к формированию Реестра оборудования для производства табачной продукции - эксперт

Эксклюзив
Мир не созрел до того, чтобы относиться к путину, как к Гитлеру - политолог
7 мая 2024, 13:55  •  168161 просмотра

Мир не созрел до того, чтобы относиться к путину, как к Гитлеру - политолог

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Открытие собственного бизнеса как путь адаптации ветеранов в гражданской жизни: с какими проблемами сталкиваются бывшие военные

9 мая 2024, 14:50  •  200255 просмотра
Слабое звено: кто в регионах тянет на дно партию Юлии Тимошенко

Слабое звено: кто в регионах тянет на дно партию Юлии Тимошенко

9 мая 2024, 10:03  •  213691 просмотра

Премьер-министр Канады Трюдо примет участие в Саммите мира в Швейцарии

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил, что примет участие в Саммите мира в Швейцарии в июне.

политика •   •  374 просмотра
Премьер-министр Канады Трюдо примет участие в Саммите мира в Швейцарии

российская тактическая авиация действует на юго-восточном направлении

Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины информируют об активности тактической авиации противника на юго-востоке.

Война •   •  1459 просмотра
российская тактическая авиация действует на юго-восточном направлении

Еще один эвакуационный поезд из Донецкой области прибыл на Волынь

На Волынь прибыл еще один эвакуационный поезд из Донецкой области, в котором 24 семьи с 48 людьми, в том числе 16 детьми, и их домашними любимцами - попугаями, котами, кроликом, крысой и собакой.

Общество •   •  2671 просмотра
Еще один эвакуационный поезд из Донецкой области прибыл на Волынь

Пожар в Броварах: 5-летний ребенок госпитализирован из-за отравления угарным газом

5-летний ребенок отравился угарным газом и был госпитализирован после пожара в жилом доме в Броварах.

Общество •   •  3677 просмотра
Пожар в Броварах: 5-летний ребенок госпитализирован из-за отравления угарным газом

За день рф осуществила 21 обстрел на Сумщине: погибла женщина во время ракетного удара

В результате российского ракетного удара по Сумской общине погибла женщина 1987 года рождения, а вражеские силы совершили 21 обстрел по всей Сумской области, что привело к 93 взрывам из артиллерии, минометов и беспилотников.

Общество •   •  5944 просмотра
За день рф осуществила 21 обстрел на Сумщине: погибла женщина во время ракетного удара

Взрыв в Броварах: злоумышленник бросил гранату в сторону правоохранителя

В Броварах мужчина бросил гранату в полицейского во время бегства. Известно, что в результате взрыва оба получили ранения.

Общество •   •  6834 просмотра
Взрыв в Броварах: злоумышленник бросил гранату в сторону правоохранителя

В Харькове прогремел взрыв

В Харькове, Украина, произошел взрыв.

Война •   •  10310 просмотра
В Харькове прогремел взрыв

Линии для голосования на Евровидении 2024 открыты: Голосуйте за своего фаворита через приложения или телефон

Линии для голосования на песенном конкурсе Евровидение 2024 открыты, что позволяет гражданам стран-участниц отдать до 20 голосов за понравившиеся песни через приложения, телефон или SMS, за исключением песни своей страны.

Мультимедиа •   •  13242 просмотра
Линии для голосования на Евровидении 2024 открыты: Голосуйте за своего фаворита через приложения или телефон

AVROTROS против дисквалификации Йоста Кляйна с Евровидения-2024: Заявление о серьезности инцидента

Нидерландский вещатель AVROTROS заявил, что дисквалификация артиста Йоста Кляйна из финала Евровидения-2024 является слишком суровым наказанием за инцидент между ним и членом съемочной группы.

Мультимедиа •   •  12040 просмотра
AVROTROS против дисквалификации Йоста Кляйна с Евровидения-2024: Заявление о серьезности инцидента

Пожарные предотвратили распространение лесного пожара на Харьковщине в условиях вражеских обстрелов

Спасатели и лесоводы предотвратили распространение 5-гектарного лесного пожара, вызванного вражескими обстрелами на Харьковщине.

Общество •   •  16758 просмотра
Пожарные предотвратили распространение лесного пожара на Харьковщине в условиях вражеских обстрелов