Украина готовит глобальный саммит мира лидеров государств

Украинская и швейцарская стороны скоординировали подготовку к Глобальному саммиту мира. Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак пообщался в формате видеосвязи с руководителем международного отдела политики безопасности Федерального министерства иностранных дел Швейцарской Конфедерации Габриэлем Люхингером. Об этом сообщили в Офисе президента Украины, передает УНН.

Детали

Во встрече также приняли участие:

заместитель руководителя Офиса Главы государства Игорь Жовква,

заместитель министра иностранных дел Украины Николай Точицкий,

советники руководителя Офиса Президента Дарья Заривная и Александр Бевз.

Стороны обсудили подготовку к первому инаугурационному Глобальному саммиту мира, который будет принимать Швейцария.

Отдельно сосредоточились на том, что важно привлечь к нему как можно больше государств с широким представительством всех континентов.

Андрей Ермак поблагодарил швейцарскую сторону за всестороннюю поддержку Украинской формулы мира и подготовку к Саммиту мира, ведь именно там будет стартовать работа над совместным планом достижения справедливого мира в Украине.

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