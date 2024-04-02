Блинкен надеется, что саммит НАТО сосредоточится на "дорожной карте" вступления Украины в Альянс

Государственный секретарь США Энтони Блинкен выразил надежду, что саммит НАТО в Вашингтоне этим летом будет сфокусирован на "дорожной карте" вступления Украины в Альянс. Об этом он заявил во время совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Франции Сежурне, передает УНН.

Блинкен сообщил, что обсудил с министром иностранных дел Франции Стефаном Сежурне саммит НАТО и вопрос членства Украины. Более подробно эту тему обсудят в ближайшие дни в Брюсселе во, время встречи министров иностранных дел стран НАТО.

"Для нас вопрос в том, чтобы иметь хорошую и четкую "дорожную карту", чтобы прийти к этому. Я верю, что на саммите НАТО по случаю 75-й годовщины Альянса будет сфокусированным и конкретным относительно того, как мы можем разработать эту дорожную карту, этот мостик, который позволит Украине стать членом НАТО", - сказал Блинкен.

Дополнение

15 марта сообщалось, что Генеральный секретарь НАТО еще раз подтвердил, что на саммите НАТО в Вашингтоне этим летом будет "шаг вперед" для Украины.

Вице-премьер-министр Украины Ольга Стефанишина заявляла, что ключевые противники приглашения Украины в НАТО - это США и Германия. Союзники призывают Киев не портить "атмосферу" на Вашингтонском саммите.