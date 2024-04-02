Блинкен надеется, что саммит НАТО сосредоточится на "дорожной карте" вступления Украины в Альянс

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Эксперт о заявлении лукашенко, что рб готовится к войне: потенциал армии беларуси более чем серьезный
  •  96633 просмотра

Эксперт о заявлении лукашенко, что рб готовится к войне: потенциал армии беларуси более чем серьезный

Эксклюзив
"Львовский арсенал" просит Умерова помочь привезти из Словакии минометные выстрелы для МОУ
  •  104052 просмотра

"Львовский арсенал" просит Умерова помочь привезти из Словакии минометные выстрелы для МОУ

Эксклюзив
На данный момент наращивание войск рф в беларуси не происходит - Госпогранслужба
  •  104424 просмотра

На данный момент наращивание войск рф в беларуси не происходит - Госпогранслужба

Эксклюзив
Не бояться заявлять - эксперт о попытках давления на поставщиков по первым контрактам ГОТ
  •  101189 просмотра

Не бояться заявлять - эксперт о попытках давления на поставщиков по первым контрактам ГОТ

Эксклюзив
Не разбазаривать ресурсы, а сконцентрироваться на ВСУ: историк о предложении демонтажа Арки дружбы народов
  •  65750 просмотра

Не разбазаривать ресурсы, а сконцентрироваться на ВСУ: историк о предложении демонтажа Арки дружбы народов

Эксклюзив
СНБО должен рассмотреть вопрос массовой блокировки налоговых накладных, потому что она угрожает национальной безопасности - нардеп
  •  94373 просмотра

СНБО должен рассмотреть вопрос массовой блокировки налоговых накладных, потому что она угрожает национальной безопасности - нардеп

Эксклюзив
Как украинская компания может стать специмпортером вооружения: объяснение МОУ
1 апреля 2024, 14:16  •  119584 просмотра

Как украинская компания может стать специмпортером вооружения: объяснение МОУ

Эксклюзив
Не Княжицким единым. Как соцсети забыли о главном помощнике Сивковича
1 апреля 2024, 13:10  •  117826 просмотра

Не Княжицким единым. Как соцсети забыли о главном помощнике Сивковича

Эксклюзив
Мы получаем сигналы о попытках давления на новых поставщиков продуктов питания для ВСУ - представитель ГОТ Аким Коваленко
1 апреля 2024, 11:26  •  118578 просмотра

Мы получаем сигналы о попытках давления на новых поставщиков продуктов питания для ВСУ - представитель ГОТ Аким Коваленко

Эксклюзив
Поставка происходит по плану: в ГОТ рассказали об обеспечении ВСУ продуктами питания по новым контрактам
1 апреля 2024, 09:33  •  186906 просмотра

Поставка происходит по плану: в ГОТ рассказали об обеспечении ВСУ продуктами питания по новым контрактам

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28 марта 2024, 13:27  •  459488 просмотра
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27 марта 2024, 10:45  •  431048 просмотра

Блинкен надеется, что саммит НАТО сосредоточится на "дорожной карте" вступления Украины в Альянс

Государственный секретарь США Энтони Блинкен выразил надежду, что предстоящий саммит НАТО будет посвящен разработке "дорожной карты" по вступлению Украины в Альянс.

политика •   •  615 просмотра
Блинкен надеется, что саммит НАТО сосредоточится на "дорожной карте" вступления Украины в Альянс

Зеленский провел совещание по онлайн-казино, готовятся соответствующие шаги

Президент Зеленский провел встречу, на которой обсудил регулирование онлайн-казино и подготовку шагов для усиления контроля над индустрией.

Экономика •   •  3567 просмотра
Зеленский провел совещание по онлайн-казино, готовятся соответствующие шаги

Китайское производство растет самыми быстрыми темпами с февраля 2023 года

Производственная активность в Китае росла самыми быстрыми темпами за последние 13 месяцев благодаря увеличению новых заказов от отечественных и иностранных клиентов, что способствовало повышению деловой уверенности до 11-месячного максимума.

Экономика •   •  3293 просмотра
Китайское производство растет самыми быстрыми темпами с февраля 2023 года

Ракетный удар рф по Днепру: количество пострадавших возросло до 18

В Днепре количество пострадавших от российского ракетного удара возросло до 18, среди 12 госпитализированных - 5 детей, сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации.

Война •   •  6397 просмотра
Ракетный удар рф по Днепру: количество пострадавших возросло до 18

Еще один уклонист едва не утонул в Тисе: мужчину спас курсант-пограничник

20-летнего закарпатца, который заплатил $ 2500 за незаконное пересечение границы, спас от утопления в реке Тиса курсант-пограничник во время прохождения практики, а еще один человек исчез под водой и его до сих пор ищут.

Здоровье •   •  5755 просмотра
Еще один уклонист едва не утонул в Тисе: мужчину спас курсант-пограничник

Украина переживает критический момент и нуждается в срочной поддержке – Блинкен

По словам госсекретаря США Блинкена, Украина переживает критический момент в войне и срочно нуждается в дополнительной поддержке Запада, особенно в боеприпасах и средствах противовоздушной обороны.

Война •   •  9507 просмотра
Украина переживает критический момент и нуждается в срочной поддержке – Блинкен

Генштаб: ВСУ отбили более 60 российских атак, больше всего штурмов на Новопавловском и Авдеевском направлениях

За минувшие сутки Вооруженные силы Украины отразили многочисленные атаки противника на многих участках фронта, в частности 18 попыток прорыва обороны вблизи Новомихайловки и Урожайного в Донецкой области, нанеся значительные потери российским войскам авиаударами и артиллерийским огнем.

Война •   •  10876 просмотра
Генштаб: ВСУ отбили более 60 российских атак, больше всего штурмов на Новопавловском и Авдеевском направлениях

Франция и США работают над тем, чтобы предотвратить передачу рф оружия и техники - Блинкен

Франция и США работают над тем, чтобы предотвратить поставку оружия и оборудования в Россию из Ирана, Северной Кореи и Китая для противодействия российской агрессии против Украины.

Война •   •  12088 просмотра
Франция и США работают над тем, чтобы предотвратить передачу рф оружия и техники - Блинкен

Зеленский об атаке на Днепр: российские террористы получают ответы, каждый раз более дальнобойные ответы

Российские террористы нанесли ракетный удар по Днепру, повредив колледж и детский сад, но Президент Украины Зеленский пообещал, что россия будет получать все более дальнобойные ответы за такие атаки.

Война •   •  11433 просмотра
Зеленский об атаке на Днепр: российские террористы получают ответы, каждый раз более дальнобойные ответы

Байден говорил по телефону с Си: выразил обеспокоенность по поводу поддержки Китаем россии и "несправедливой" торговой политики КНР

Байден выразил Си обеспокоенность относительно поддержки Китаем войны россии против Украины, несправедливой торговой политики и нерыночных экономических практик, которые вредят американским рабочим.

Экономика •   •  13022 просмотра
Байден говорил по телефону с Си: выразил обеспокоенность по поводу поддержки Китаем россии и "несправедливой" торговой политики КНР