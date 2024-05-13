Зеленський про розмову з прем’єром Люксембургу: обговорили можливості виробляти більше зброї

Президент Володимир Зеленський під час розмови з прем'єр-міністром Люксембургу Люком Фріденом обговорили можливості виробляти більше зброї. Про це Зеленський повідомив у вечірньому відеозверненні, передає УНН.

Була розмова з Прем’єр-міністром Швеції. Я поінформував про ситуацію на фронті зараз – про російські спроби жорсткіше тиснути на Україну. Обговорили деталі нового оборонного пакета від Швеції та можливості розширити нашу співпрацю. Зокрема, фінансування виробництва зброї. Це і проєкти в Україні, і спільні проєкти. Швеція може суттєво допомогти також інвестуючи в цю спільну виробничу роботу. Так само й Люксембург – у розмові з Прем’єр-міністром Люксембургу сьогодні торкнулися всіх цих можливостей виробляти більше зброї

Зеленський подякував лідерам Швеції та Люксембургу за згоду взяти участь у Глобальному саміті миру.

Плюс Канада – щойно поговорив із Прем’єр-міністром Канади. Дві теми. Оборонна підтримка, особливо це стосується броньованої техніки та артилерії. Працюємо щодо розширення у цьому напрямі. І сьогодні Джастін, пан Прем’єр-міністр, мені підтвердив участь у Саміті миру. Дякую, Джастін

Окрім того, Зеленський зазначив, що завтра не менш активний день для роботи з партнерами, і це спільне завдання для української сміливості та для оперативності партнерів.

Пакети допомоги, які працюють, – це реалізовані, доправлені пакети, це зброя, яка в наших воїнів у руках. І забезпечуємо наші результати. Українські результати – те, що потрібно всім нам. І те, що обов’язково буде