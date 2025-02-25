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15 березня, 19:03 • 126320 перегляди

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"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 118075 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

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"У найближчі тижні": Макрон висловився про терміни можливого перемир'я у війні рф проти України

"У найближчі тижні": Макрон висловився про терміни можливого перемир'я у війні рф проти України

Київ • УНН

 • 35940 перегляди

Президент Франції заявив про можливість досягнення перемир'я між Україною та рф у найближчі тижні. Макрон також прокоментував готовність Трампа зустрітися із Зеленським та обговорити гарантії безпеки.

Президент Франції Емманюель Макрон вважає, що перемир'я у війні рф проти України можливе "у найближчі тижні", про що сказав в інтерв'ю на Fox News, пише УНН.

Трамп оголосив сьогодні про готовність провести зустріч із президентом Зеленським у короткостроковій перспективі. Це надзвичайно важливо. Перше, мати перемир'я. Я думаю, що це можна зробити в найближчі тижні. Перемир'я в повітрі, на морі, в інфраструктурі, якщо воно не буде дотримуватись, це буде найкращим доказом того, що росія налаштована несерйозно. У цей період ми ведемо перемовини щодо гарантій безпеки, землі та територій, і це буде відповідальністю Президента України, реконструкції

- сказав Макрон.

Війна в Україні може закінчитися "протягом кількох тижнів" - Трамп24.02.25, 20:31 • 116172 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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