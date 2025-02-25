"У найближчі тижні": Макрон висловився про терміни можливого перемир'я у війні рф проти України
Київ • УНН
Президент Франції заявив про можливість досягнення перемир'я між Україною та рф у найближчі тижні. Макрон також прокоментував готовність Трампа зустрітися із Зеленським та обговорити гарантії безпеки.
Президент Франції Емманюель Макрон вважає, що перемир'я у війні рф проти України можливе "у найближчі тижні", про що сказав в інтерв'ю на Fox News, пише УНН.
Трамп оголосив сьогодні про готовність провести зустріч із президентом Зеленським у короткостроковій перспективі. Це надзвичайно важливо. Перше, мати перемир'я. Я думаю, що це можна зробити в найближчі тижні. Перемир'я в повітрі, на морі, в інфраструктурі, якщо воно не буде дотримуватись, це буде найкращим доказом того, що росія налаштована несерйозно. У цей період ми ведемо перемовини щодо гарантій безпеки, землі та територій, і це буде відповідальністю Президента України, реконструкції
Війна в Україні може закінчитися "протягом кількох тижнів" - Трамп24.02.25, 20:31 • 116172 перегляди