«В ближайшие недели": Макрон выразил ожидания о сроках возможного перемирия в войне рф против Украины

Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что перемирие в войне рф против Украины возможно «в ближайшие недели», о чем сказал в интервью на Fox News, пишет УНН.

Трамп объявил сегодня о готовности провести встречу с президентом Зеленским в краткосрочной перспективе. Это чрезвычайно важно. Первое, иметь перемирие. Я думаю, что это можно сделать в ближайшие недели. Перемирие в воздухе, на море, в инфраструктуре, если оно не будет соблюдаться, это будет лучшим доказательством того, что Россия настроена несерьезно. В этот период мы ведем переговоры о гарантиях безопасности, земли и территорий, и это будет ответственностью Президента Украины, реконструкции