Мерц після перемоги на виборах у Німеччині обіцяє "зробити Європу незалежною від США"

Лідер союзу ХДС/ХСС Фрідріх Мерц, політична сила якого здобула перемогу на парламентських виборах у Німеччині, заявив, що прагне до незалежності Європи від США у питаннях оборони. Про це повідомляє УНН із посиланням на DW.

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Зазначається, що політик окреслив свої головні цілі на посаді канцлера ФРН.

Для мене абсолютним пріоритетом буде зміцнення Європи крок за кроком, щоб ми досягли незалежності від США - сказав Мерц.

На його думку, адміністрація Дональда Трампа "значною мірою байдужа" до долі Європи. Мерц також порівняв втручання уряду США у виборчу кампанію в Німеччині з маніпуляціями з боку росії.

Контекст

Результати екзит-полів на федеральних виборах 2025 року у Німеччині демонструють перемогу Союзу ХДС/ХСС та високий приріст у АдН. Так, за інформацією соціологів, партія Фрідріха Мерца отримала 29%. На другому місці "Альтернатива для Німеччини" з 19,5%. СДПН впала до історичного мінімуму в 16 %, "зелені" отримали 13,5%.

Лідер СДПН, чинний канцлер ФРН Олаф Шольц уже привітав свого головного суперника з перемогою і подякував усім за довіру, виявлену йому як дев'ятому голові уряду Німеччини.

Президент США Дональд Трамп також привітав із перемогою лідера ХДС/ХСС Фрідріха Мерца з перемогою на виборах до Бундестагу. За його словами, німці втомилися від політики, "позбавленої здорового глузду".

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