Мерц після перемоги на виборах у Німеччині обіцяє "зробити Європу незалежною від США"

ukenru
15 березня, 19:03 • 120217 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 181091 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 145775 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 137634 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 116720 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 107571 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 102909 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 140491 перегляди

Як правильно посадити плодовий сад: поради

14 березня, 19:57 • 133975 перегляди

П’ять вражаючих фільмів у жанрі фентезі: що подивитися цими вихідними

14 березня, 19:56 • 128021 перегляди

“Я був трохи саркастичним”: Трамп про завершення війни за 24 години

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
Нічний удар по п'ятиповерхівці в Чернігові: розбір завалів завершено, є постраждала

Нічний удар по п'ятиповерхівці в Чернігові: розбір завалів завершено, є постраждала

16 березня, 19:42 • 29952 перегляди
За добу майже 100 бойових зіткнень: Генштаб повідомив про ситуацію на фронті

За добу майже 100 бойових зіткнень: Генштаб повідомив про ситуацію на фронті

16 березня, 21:21 • 31338 перегляди
Перехоплення ГУР: у росії заявили про втрати серед кадирівців після атаки ЗСУ в Брянській області

Перехоплення ГУР: у росії заявили про втрати серед кадирівців після атаки ЗСУ в Брянській області

16 березня, 22:18 • 41220 перегляди
"Голос Америки" припиняє контракти з працівниками української служби

"Голос Америки" припиняє контракти з працівниками української служби

01:54 • 28806 перегляди
Бої за Торецьк: лінія фронту змінюється, контрнаступу ЗСУ не було - DeepState

Бої за Торецьк: лінія фронту змінюється, контрнаступу ЗСУ не було - DeepState

04:45 • 34134 перегляди
Публікації
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 140491 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 139509 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 273649 перегляди
Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

12 березня, 15:33 • 302516 перегляди
Після розшуку активів у космосі АРМА під керівництвом Думи взялося за університети

Після розшуку активів у космосі АРМА під керівництвом Думи взялося за університети

12 березня, 15:09 • 238401 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

04:30 • 6323 перегляди
Кім Кардаш'ян обіймається з роботом Tesla: нова фотосесія викликала критику

Кім Кардаш'ян обіймається з роботом Tesla: нова фотосесія викликала критику

16 березня, 13:56 • 54496 перегляди
Трамп отримав удар мікрофоном по обличчю

Трамп отримав удар мікрофоном по обличчю

15 березня, 10:19 • 111069 перегляди
П’ять вражаючих фільмів у жанрі фентезі: що подивитися цими вихідними

П’ять вражаючих фільмів у жанрі фентезі: що подивитися цими вихідними

14 березня, 19:57 • 133975 перегляди
Фассбендер "прорекламував" Крейга на роль Бонда замість себе

Фассбендер "прорекламував" Крейга на роль Бонда замість себе

14 березня, 12:29 • 116410 перегляди
Актуальне
Мерц після перемоги на виборах у Німеччині обіцяє "зробити Європу незалежною від США"

Мерц після перемоги на виборах у Німеччині обіцяє "зробити Європу незалежною від США"

Київ • УНН

 • 25984 перегляди

Лідер ХДС/ХСС Фрідріх Мерц, який переміг на виборах у Німеччині з 29% голосів, заявив про прагнення до оборонної незалежності від США. Він розкритикував адміністрацію Трампа за байдужість до долі Європи.

Лідер союзу ХДС/ХСС Фрідріх Мерц, політична сила якого здобула перемогу на парламентських виборах у Німеччині, заявив, що прагне до незалежності Європи від США у питаннях оборони. Про це повідомляє УНН із посиланням на DW.

Деталі

Зазначається, що політик окреслив свої головні цілі на посаді канцлера ФРН.

Для мене абсолютним пріоритетом буде зміцнення Європи крок за кроком, щоб ми досягли незалежності від США

- сказав Мерц.

На його думку, адміністрація Дональда Трампа "значною мірою байдужа" до долі Європи. Мерц також порівняв втручання уряду США у виборчу кампанію в Німеччині з маніпуляціями з боку росії.

Контекст

Результати екзит-полів на федеральних виборах 2025 року у Німеччині демонструють перемогу Союзу ХДС/ХСС та високий приріст у АдН. Так, за інформацією соціологів, партія Фрідріха Мерца отримала 29%. На другому місці "Альтернатива для Німеччини" з 19,5%. СДПН впала до історичного мінімуму в 16 %, "зелені" отримали 13,5%.

Лідер СДПН, чинний канцлер ФРН Олаф Шольц уже привітав свого головного суперника з перемогою і подякував усім за довіру, виявлену йому як дев'ятому голові уряду Німеччини.

Президент США Дональд Трамп також привітав із перемогою лідера ХДС/ХСС Фрідріха Мерца з перемогою на виборах до Бундестагу. За його словами, німці втомилися від політики, "позбавленої здорового глузду".

Мерц про миротворців в Україні: зарано говорити про участь німецьких військ21.02.25, 12:03 • 22955 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаНовини Світу
fridrikh-mertsФрідріх Мерц
donald-trampДональд Трамп
nimechchynaНімеччина
olaf-sholtsОлаф Шольц
spolucheni-shtatyСполучені Штати

Звернутися з питань розміщення реклами