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Німеччина, вибори до бундестагу: Шольц визнав поразку та привітав Мерца з перемогою

Німеччина, вибори до бундестагу: Шольц визнав поразку та привітав Мерца з перемогою

Київ • УНН

 • 26114 перегляди

Олаф Шольц визнав історичну поразку СДПН на федеральних виборах та привітав перемогу Фрідріха Мерца. ХДС/ХСС здобули перемогу, а партія АдН значно покращила свої результати.

СДПН досягла слабшого результату на федеральних виборах, ніж будь-коли раніше в історії Федеративної Республіки. Але на основі цього результату слід "рухатися вперед разом", заявив Олаф Шольц у Берліні, в Будинку Віллі Брандта.

Передає УНН із посиланням на DER SPIEGEL, ARD і Tagesschau.

Канцлер Олаф Шольц визнав поразку СДПН на федеральних виборах.

Вітаю з результатом виборів

- сказав Шольц, звернувшись до кандидата у канцлери Фрідріха Мерца.

Як вказується, СДПН отримала найслабший результат на виборах до Бундестагу в історії Федеративної Республіки Німеччина.

Це гіркий результат виборів для Соціал-демократичної партії, це також поразка на виборах

- заявив Олаф Шольц у своїй першій реакції в Будинку Віллі Брандта.

Шольц подякував усім за довіру, виявлену йому як дев'ятому голові уряду Німеччини.

Тепер іншим належить знайти спосіб сформувати уряд

- сказав він.

Шольц також наголосив, що на основі цього результату їм слід "рухатися вперед разом".

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Крім Шольца поразку також визнав міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус (СДПН), який раніше, час від часу розглядався як кандидат на посаду канцлера через певне падіння рейтингів Шольца.

Пісторіус визнав, що результат його партії був "руйнівним і катастрофічним". Пісторіус відкинув питання про свою майбутню посаду в СДПН. Він увійде до керівництва своєї партії, якщо ХДС/ХСС захоче вступити в переговори з СДПН.

- пише Spiegel.

Тим часом лідер ХДС і кандидат на посаду канцлера ФРН Фрідріх Мерц заявив про історичний результат.

Ми, ХДС, ХСС, ХДС/ХСС, ми виграли ці вибори до Бундестагу 2025 року

- повідомив Мерц
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Головний кандидат від ХСС Олександр Добріндт бачить мандат на керування Союзом.

Зараз перед нами стоїть завдання сформувати уряд

- заявив він.

Додамо

Згідно з прогнозами ARD Союз (ХДС/ХСС) явно випереджає сильну Альтернативу для Німеччини (АдН).

Але у передвиборчому штабі AfD панувала радість, передає tagesschau.

Перш за все, треба сказати, що це історичний успіх для нас

- заявила лідер партії АДН Аліса Вайдель в ефірі телеканалу ARD.

"Ми змогли подвоїти наші результати і таким чином перевершити результати останніх федеральних виборів", - сказав Вайдель. Вона була відкрита до коаліційних переговорів із Союзом.

Нагадаємо

За даними екзит-полів, ХДС/ХСС перемагає на дострокових виборах 2025 року з 29% голосів. АдН несподівано посідає друге місце з 19,5%, а правляча СДПН падає до історичного мінімуму.

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Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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