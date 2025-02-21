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Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

05:23 • 47873 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 127507 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 186303 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 150129 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 140699 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 118442 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 108459 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

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Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 145714 перегляди

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Зеленський і Шольц обговорили шляхи завершення війни та гарантії безпеки

Зеленський і Шольц обговорили шляхи завершення війни та гарантії безпеки

Київ • УНН

 • 27640 перегляди

Президент України провів розмову з канцлером Німеччини щодо спільної позиції по завершенню війни. Німеччина надала Україні допомогу на 43,6 млрд євро з початку повномасштабного вторгнення.

Президент України Володимир Зеленський провів предметну розмову з канцлером Німеччини Олафом Шольцом про спільну позицію щодо шляхів завершення війни та надійних гарантій безпеки, передає УНН.

Зеленський подякував Шольцу за внесок Німеччини в захист тисяч життів, а також за лідерство в зміцненні протиповітряної оборони України.

З початку повномасштабного російського вторгнення загальна допомога Україні з боку Німеччини сягнула 43,6 мільярда євро. Український народ завжди пам’ятатиме таку сильну підтримку 

- повідомив Зеленський у Telegram.

Трамп назвав Зеленського "диктатором": як реагують європейські лідери19.02.25, 22:19 • 141311 переглядiв

Крім того, Президент України поінформував канцлера про свою зустріч із генералом Келлогом і нещодавні контакти з іноземними лідерами, зокрема про вчорашню розмову з Президентом Макроном.

Детально обговорили бачення кроків, необхідних для досягнення справедливого миру, а також роль Європи за столом переговорів, резюмував Зеленський.

Зеленський хоче зустрітися з Трампом раніше за путіна: що відомо про плани21.02.25, 19:34 • 34065 переглядiв

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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