Зеленський і Шольц обговорили шляхи завершення війни та гарантії безпеки
Київ • УНН
Президент України провів розмову з канцлером Німеччини щодо спільної позиції по завершенню війни. Німеччина надала Україні допомогу на 43,6 млрд євро з початку повномасштабного вторгнення.
Президент України Володимир Зеленський провів предметну розмову з канцлером Німеччини Олафом Шольцом про спільну позицію щодо шляхів завершення війни та надійних гарантій безпеки, передає УНН.
Зеленський подякував Шольцу за внесок Німеччини в захист тисяч життів, а також за лідерство в зміцненні протиповітряної оборони України.
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Крім того, Президент України поінформував канцлера про свою зустріч із генералом Келлогом і нещодавні контакти з іноземними лідерами, зокрема про вчорашню розмову з Президентом Макроном.
Детально обговорили бачення кроків, необхідних для досягнення справедливого миру, а також роль Європи за столом переговорів, резюмував Зеленський.
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