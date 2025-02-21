Зеленський і Шольц обговорили шляхи завершення війни та гарантії безпеки

Президент України Володимир Зеленський провів предметну розмову з канцлером Німеччини Олафом Шольцом про спільну позицію щодо шляхів завершення війни та надійних гарантій безпеки, передає УНН.

Зеленський подякував Шольцу за внесок Німеччини в захист тисяч життів, а також за лідерство в зміцненні протиповітряної оборони України.

З початку повномасштабного російського вторгнення загальна допомога Україні з боку Німеччини сягнула 43,6 мільярда євро. Український народ завжди пам’ятатиме таку сильну підтримку - повідомив Зеленський у Telegram.

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Крім того, Президент України поінформував канцлера про свою зустріч із генералом Келлогом і нещодавні контакти з іноземними лідерами, зокрема про вчорашню розмову з Президентом Макроном.

Детально обговорили бачення кроків, необхідних для досягнення справедливого миру, а також роль Європи за столом переговорів, резюмував Зеленський.

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