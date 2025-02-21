Зеленский и Шольц обсудили пути завершения войны и гарантии безопасности
Киев • УНН
Президент Украины провел разговор с канцлером Германии относительно общей позиции по завершению войны. Германия предоставила Украине помощь на 43,6 млрд евро с начала полномасштабного вторжения.
Президент Украины Владимир Зеленский провел предметный разговор с канцлером Германии Олафом Шольцом о совместной позиции относительно путей завершения войны и надежных гарантий безопасности, передает УНН.
Зеленский поблагодарил Шольца за вклад Германии в защиту тысяч жизней, а также за лидерство в укреплении противовоздушной обороны Украины.
С начала полномасштабного российского вторжения общая помощь Украине со стороны Германии достигла 43,6 миллиарда евро. Украинский народ всегда будет помнить такую сильную поддержку
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Кроме того, Президент Украины проинформировал канцлера о своей встрече с генералом Келлогом и недавних контактах с иностранными лидерами, в частности о вчерашнем разговоре с Президентом Макроном.
Детально обсудили видение шагов, необходимых для достижения справедливого мира, а также роль Европы за столом переговоров, резюмировал Зеленский.
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