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Жесткое регулирование фармрынка может создать дополнительные проблемы и спровоцировать рост цен на лекарства - экономический эксперт Борис Кушнирук
21 февраля, 12:05 • 101948 просмотра

Жесткое регулирование фармрынка может создать дополнительные проблемы и спровоцировать рост цен на лекарства - экономический эксперт Борис Кушнирук

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Миротворцы ЕС в Украине: эксперт рассказал, реалистичен ли план Британии
21 февраля, 11:50 • 110671 просмотра

Миротворцы ЕС в Украине: эксперт рассказал, реалистичен ли план Британии

В Украину пришел антициклон: какой будет погода на выходных
21 февраля, 10:57 • 111956 просмотра

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21 февраля, 10:43 • 112160 просмотра

Подоляк о соглашении по редкоземам: продолжается работа над ним

россия готовит информационную атаку на Европу и Украину: планы спецслужб рф
21 февраля, 10:20 • 106711 просмотра

россия готовит информационную атаку на Европу и Украину: планы спецслужб рф

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Поставки оружия из США в Украину идут - Вениславский
21 февраля, 09:19 • 104187 просмотра

Поставки оружия из США в Украину идут - Вениславский

Количество жертв среди гражданских в Украине в прошлом году выросло на 16% - новые данные ACLED
21 февраля, 08:35 • 51762 просмотра

Количество жертв среди гражданских в Украине в прошлом году выросло на 16% - новые данные ACLED

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20 февраля, 17:54 • 135736 просмотра

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Зеленский и Шольц обсудили пути завершения войны и гарантии безопасности

Зеленский и Шольц обсудили пути завершения войны и гарантии безопасности

Киев  •  УНН

 • 3682 просмотра

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Президент Украины провел разговор с канцлером Германии относительно общей позиции по завершению войны. Германия предоставила Украине помощь на 43,6 млрд евро с начала полномасштабного вторжения.

Президент Украины Владимир Зеленский провел предметный разговор с канцлером Германии Олафом Шольцом о совместной позиции относительно путей завершения войны и надежных гарантий безопасности, передает УНН.

Зеленский поблагодарил Шольца за вклад Германии в защиту тысяч жизней, а также за лидерство в укреплении противовоздушной обороны Украины.

С начала полномасштабного российского вторжения общая помощь Украине со стороны Германии достигла 43,6 миллиарда евро. Украинский народ всегда будет помнить такую сильную поддержку 

- сообщил Зеленский в Telegram.

Трамп назвал Зеленского "диктатором": как реагируют европейские лидеры19.02.25, 22:19 • 140666 просмотров

Кроме того, Президент Украины проинформировал канцлера о своей встрече с генералом Келлогом и недавних контактах с иностранными лидерами, в частности о вчерашнем разговоре с Президентом Макроном.

Детально обсудили видение шагов, необходимых для достижения справедливого мира, а также роль Европы за столом переговоров, резюмировал Зеленский.

Зеленский хочет встретиться с Трампом раньше путина: что известно о планах21.02.25, 19:34 • 14396 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Войнаполитика
donald-trampДональд Трамп
emmanuel-makronЭммануэль Макрон
germaniyaГермания
olaf-sholtsОлаф Шольц
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
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