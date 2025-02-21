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Зеленский хочет встретиться с Трампом раньше путина: что известно о планах

Зеленский хочет встретиться с Трампом раньше путина: что известно о планах

Киев  •  УНН

 • 7355 просмотра

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Президент Украины стремится провести встречу с Трампом до его возможных переговоров с путиным. Зеленский настаивает на заключении прочных соглашений с США в сфере экономики и безопасности.

Президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает встретиться с президентом США Дональдом Трампом раньше российского диктатора владимира путина. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники в Киеве и Вашингтоне, передает УНН.

Детали

Ранее Трамп заявил, что вскоре может встретиться с президентом россии владимиром путиным.

"Нам нужны прочные соглашения с Соединенными Штатами — соглашения, которые действительно будут работать", — заявил Зеленский в своем ежедневном обращении к нации в четверг вечером. "Экономика и безопасность всегда должны идти рука об руку".

По словам источника, в идеале соглашение о полезных ископаемых было бы подписано в присутствии президентов США и Украины. Зеленский, который встречался с Келлоггом в четверг, настаивал на встрече с Трампом до встречи лидера США с путиным.

Келлог сказал, что у него был "длинный и напряженный день с высшим руководством Украины", назвав Зеленского "боевым и смелым лидером" в сообщении на X в пятницу.

Украина готова к сильной сделке с президентом США: Зеленский рассказал подробности встречи с Келлогом20.02.2025, 19:54 • 135682 просмотра

Трамп, тем временем, продолжил свои нападки на украинского лидера, заявив Fox News Radio в пятницу, что Зеленскому нет необходимости принимать участие в переговорах о прекращении войны с россией.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Экономикаполитика
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volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
ukrainaУкраина

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