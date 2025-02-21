Зеленский хочет встретиться с Трампом раньше путина: что известно о планах
Киев • УНН
Президент Украины стремится провести встречу с Трампом до его возможных переговоров с путиным. Зеленский настаивает на заключении прочных соглашений с США в сфере экономики и безопасности.
Президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает встретиться с президентом США Дональдом Трампом раньше российского диктатора владимира путина. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники в Киеве и Вашингтоне, передает УНН.
Детали
Ранее Трамп заявил, что вскоре может встретиться с президентом россии владимиром путиным.
"Нам нужны прочные соглашения с Соединенными Штатами — соглашения, которые действительно будут работать", — заявил Зеленский в своем ежедневном обращении к нации в четверг вечером. "Экономика и безопасность всегда должны идти рука об руку".
По словам источника, в идеале соглашение о полезных ископаемых было бы подписано в присутствии президентов США и Украины. Зеленский, который встречался с Келлоггом в четверг, настаивал на встрече с Трампом до встречи лидера США с путиным.
Келлог сказал, что у него был "длинный и напряженный день с высшим руководством Украины", назвав Зеленского "боевым и смелым лидером" в сообщении на X в пятницу.
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Трамп, тем временем, продолжил свои нападки на украинского лидера, заявив Fox News Radio в пятницу, что Зеленскому нет необходимости принимать участие в переговорах о прекращении войны с россией.