Зеленський хоче зустрітися з Трампом раніше за путіна: що відомо про плани

Президент України Володимир Зеленський розраховує зустрітися з президентом США Дональдом Трампом раніше за російського диктатора володимира путіна. Про це пише Bloomberg з посиланням на джерела в Києві та Вашингтоні, передає УНН.

Деталі

Раніше Трамп заявив, що незабаром може зустрітися з президентом росії володимиром путіним.

"Нам потрібні міцні угоди зі Сполученими Штатами - угоди, які справді працюватимуть", - заявив Зеленський у своєму щоденному зверненні до нації в четвер увечері. "Економіка і безпека завжди повинні йти рука об руку".

За словами джерела, в ідеалі угоду про корисні копалини було б підписано в присутності президентів США та України. Зеленський, який зустрічався з Келлоггом у четвер, наполягав на зустрічі з Трампом до зустрічі лідера США з Путіним.

Келлог сказав, що у нього був "довгий і напружений день із вищим керівництвом України", назвавши Зеленського "бойовим і сміливим лідером" у повідомленні на X у п'ятницю.

Україна готова до сильної угоди з президентом США: Зеленський розповів подробиці зустрічі з Келлогом

Трамп, тим часом, продовжив свої нападки на українського лідера, заявивши Fox News Radio у п'ятницю, що Зеленському немає необхідності брати участь у переговорах про припинення війни з росією.