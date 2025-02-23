Рекордна явка на дострокових виборах у Німеччині: 52% виборців до полудня

До середини дня недільного дня голосування на виборах у Німеччині показник явки сягнув 52%. Про це повідомила голова Федеральної виборчої комісії Рут Бранд, передає УНН із посиланням на DW та Frankfurter Rundschau.

Деталі

Сьогодні в Німеччині обирають новий Бундестаг. Виборчі дільниці закриваються о 18:00, і перші результати очікуються незабаром після цього.

За даними Федеральної виборчої комісії Рут Бранд, рівень явки на вибори - високий. До середини дня 52,0 відсотка виборців, які мають право голосу, вже віддали свої голоси на федеральних виборах 2025 року.

Доповнення

Висока явка, станом на 16:00, була відзначена як у Берліні, де до 14.00 вона склала понад 30% (на 7,6 процентних пункти вище, ніж у 2021 році) та в інших регіонах.

Нагадаємо

У Німеччині розпочалися дострокові вибори до Бундестагу, які проходять на сім місяців раніше запланованого терміну. За посаду канцлера змагаються чинний глава уряду Шольц, опозиціонер Мерц, віце-канцлер Хабек та ультраправа Вайдель.

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