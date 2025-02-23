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05:23 • 18020 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 123419 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 183118 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 147499 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 138956 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 117416 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 108044 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 102994 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

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Рекордна явка на дострокових виборах у Німеччині: 52% виборців до полудня

Рекордна явка на дострокових виборах у Німеччині: 52% виборців до полудня

Київ • УНН

 • 29784 перегляди

На дострокових виборах до Бундестагу 2025 року зафіксовано високу явку виборців - 52% до середини дня. За посаду канцлера змагаються чотири кандидати, включаючи чинного главу уряду Шольца.

До середини дня недільного дня голосування на виборах у Німеччині показник явки сягнув 52%. Про це повідомила голова Федеральної виборчої комісії Рут Бранд, передає УНН із посиланням на DW та Frankfurter Rundschau.

Деталі

Сьогодні в Німеччині обирають новий Бундестаг. Виборчі дільниці закриваються о 18:00, і перші результати очікуються незабаром після цього.

За даними Федеральної виборчої комісії Рут Бранд, рівень явки на вибори - високий. До середини дня 52,0 відсотка виборців, які мають право голосу, вже віддали свої голоси на федеральних виборах 2025 року.

Доповнення

Висока явка, станом на 16:00, була відзначена як у Берліні, де до 14.00  вона склала понад 30% (на 7,6 процентних пункти вище, ніж у 2021 році) та в інших регіонах. 

Нагадаємо

У Німеччині розпочалися дострокові вибори до Бундестагу, які проходять на сім місяців раніше запланованого терміну. За посаду канцлера змагаються чинний глава уряду Шольц, опозиціонер Мерц, віце-канцлер Хабек та ультраправа Вайдель.

Кандидат у канцлери ФРН Мерц планує заборонити в’їзд нелегалів23.01.25, 19:56 • 28376 переглядiв

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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