Кандидат у канцлери ФРН Мерц планує заборонити в’їзд нелегалів

Кандидат у канцлери Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що в разі обрання він у перший день на посаді закриє кордони для нелегальних мігрантів. Про це повідомляє n-tv, пише УНН.

У разі мого обрання федеральним канцлером Федеративної Республіки Німеччина, в перший день мого терміну повноважень я доручу міністерству внутрішніх справ за допомогою політичної компетенції федерального канцлера постійно контролювати німецькі державні кордони з усіма нашими сусідами і відкидати всі спроби незаконного в'їзду без винятку, - оголосив він.

Мерц підкреслив, що не піде на компроміси в цьому питанні з можливими коаліційними партнерами.

Він також додав, що прагне впускати в країну тих осіб, які хочуть вʼїхати легально й можуть предʼявити паспорт чи візу. Водночас Мерц акцентував: федеральна поліція повинна мати можливість видавати ордери на арешт мігрантів.

Нагадаємо

У грудні минулого року Фрідріх Мерц виступив за скорочення соціальних виплат українським біженцям у Німеччині. Натомість він запропонував надати їм негайне право на працевлаштування без обов'язкового вивчення мови.