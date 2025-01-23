Кандидат у канцлери ФРН Мерц планує заборонити в’їзд нелегалів
Київ • УНН
Фрідріх Мерц пообіцяв у перший день на посаді канцлера закрити кордони для нелегальних мігрантів. Він має намір доручити прикордонникам відхиляти всі спроби незаконного в'їзду без винятків.
Кандидат у канцлери Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що в разі обрання він у перший день на посаді закриє кордони для нелегальних мігрантів. Про це повідомляє n-tv, пише УНН.
У разі мого обрання федеральним канцлером Федеративної Республіки Німеччина, в перший день мого терміну повноважень я доручу міністерству внутрішніх справ за допомогою політичної компетенції федерального канцлера постійно контролювати німецькі державні кордони з усіма нашими сусідами і відкидати всі спроби незаконного в'їзду без винятку,
Мерц підкреслив, що не піде на компроміси в цьому питанні з можливими коаліційними партнерами.
Він також додав, що прагне впускати в країну тих осіб, які хочуть вʼїхати легально й можуть предʼявити паспорт чи візу. Водночас Мерц акцентував: федеральна поліція повинна мати можливість видавати ордери на арешт мігрантів.
Нагадаємо
У грудні минулого року Фрідріх Мерц виступив за скорочення соціальних виплат українським біженцям у Німеччині. Натомість він запропонував надати їм негайне право на працевлаштування без обов'язкового вивчення мови.