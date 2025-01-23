Кандидат в канцлеры ФРГ Мерц планирует запретить въезд нелегалов

Кандидат в канцлеры Германии Фридрих Мерц заявил, что в случае избрания он в первый день на посту закроет границы для нелегальных мигрантов. Об этом сообщает n-tv, пишет УНН.

В случае моего избрания федеральным канцлером Федеративной Республики Германия, в первый день моего срока полномочий я поручу министерству внутренних дел с помощью политической компетенции федерального канцлера постоянно контролировать немецкие государственные границы со всеми нашими соседями и отвергать все попытки незаконного въезда без исключения, - объявил он.

Мерц подчеркнул, что не пойдет на компромиссы в этом вопросе с возможными коалиционными партнерами.

Он также добавил, что стремится впускать в страну тех лиц, которые хотят въехать легально и могут предъявить паспорт или визу. В то же время Мерц акцентировал: федеральная полиция должна иметь возможность выдавать ордера на арест мигрантов.

Напомним

В декабре прошлого года Фридрих Мерц выступил за сокращение социальных выплат украинским беженцам в Германии. Вместо этого он предложил предоставить им немедленное право на трудоустройство без обязательного изучения языка.