Рекордная явка на досрочных выборах в Германии: 52% избирателей к полудню

К середине дня воскресного дня голосования на выборах в Германии показатель явки достиг 52%. Об этом сообщила председатель Федеральной избирательной комиссии Рут Бранд, передает УНН со ссылкой на DW и Frankfurter Rundschau.

Детали

Сегодня в Германии выбирают новый Бундестаг. Избирательные участки закрываются в 18:00, и первые результаты ожидаются вскоре после этого.

По данным Федеральной избирательной комиссии Рут Бранд, уровень явки на выборы - высокий. К середине дня 52,0 процента избирателей, имеющих право голоса, уже отдали свои голоса на федеральных выборах 2025 года.

Дополнение

Высокая явка, по состоянию на 16:00, была отмечена как в Берлине, где до 14. 00 она составила более 30% (на 7,6 процентных пункта выше, чем в 2021 году) и в других регионах.

Напомним,

В Германии начались досрочные выборы в Бундестаг, которые проходят на семь месяцев раньше запланированного срока. За пост канцлера соревнуются действующий глава правительства Шольц, оппозиционер Мерц, вице-канцлер Хабек и ультраправая Вайдель.

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