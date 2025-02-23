Германия, выборы в бундестаг: Шольц признал поражение на выборах и поздравил Мерца с победой
Киев • УНН
Олаф Шольц признал историческое поражение СДПГ на федеральных выборах и поздравил победу Фридриха Мерца. ХДС/ХСС одержали победу, а партия АдГ значительно улучшила свои результаты.
СДПГ достигла более слабого результата на федеральных выборах, чем когда-либо ранее в истории Федеративной Республики. Но на основе этого результата следует двигаться вперед вместе, заявил Олаф Шольц в Берлине, в Доме Вилли Брандта.
Передает УНН со ссылкой на DER SPIEGEL, ARD и Tagesschau.
Канцлер Олаф Шольц признал поражение СДПГ на федеральных выборах. "Поздравляю с результатом выборов", - сказал Шольц, обратившись к кандидату в канцлеры Фридриху Мерцу.
Как указывается, СДПГ получила самый слабый результат на выборах в Бундестаг в истории Федеративной Республики Германия.
Это горький результат выборов для Социал-демократической партии, это также поражение на выборах
Шольц поблагодарил всех за доверие, оказанное ему как девятому главе правительства Германии.
Теперь другим предстоит найти способ сформировать правительство
Шольц также подчеркнул, что на основе этого результата им следует "двигаться вперед вместе".
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Кроме Шольца поражение также признал министр обороны Германии Борис Писториус (СДПГ), который ранее, время от времени рассматривался как кандидат на пост канцлера из-за определенного падения рейтингов Шольца.
Писториус признал, что результат его партии был "разрушительным и катастрофическим". Писториус отверг вопрос о своей будущей должности в СДПГ. Он войдет в руководство своей партии, если ХДС/ХСС захочет вступить в переговоры с СДПГ.
Между тем лидер ХДС и кандидат на пост канцлера ФРГ Фридрих Мерц заявил об историческом результате. "Мы, ХДС, ХСС, ХДС/ХСС, мы выиграли эти выборы в Бундестаг 2025 года".
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Главный кандидат от ХСС Александр Добриндт видит мандат на управление Союзом. "Сейчас перед нами стоит задача сформировать правительство", - заявил он.
Добавим
Согласно прогнозам ARD Союз (ХДС/ХСС) явно опережает сильную Альтернативу для Германии (АдГ).
Но в предвыборном штабе AfD царила радость, передает tagesschau.
Прежде всего, надо сказать, что это исторический успех для нас
"Мы смогли удвоить наши результаты и таким образом превзойти результаты последних федеральных выборов", - сказал Вайдель. Она была открыта к коалиционным переговорам с Союзом.
Напомним
По данным экзит-полов, ХДС/ХСС побеждает на досрочных выборах 2025 года с 29% голосов. АдГ неожиданно занимает второе место с 19,5%, а правящая СДПГ падает до исторического минимума.
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