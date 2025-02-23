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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Германия, выборы в бундестаг: Шольц признал поражение на выборах и поздравил Мерца с победой

Германия, выборы в бундестаг: Шольц признал поражение на выборах и поздравил Мерца с победой

Киев  •  УНН

 • 2529 просмотра

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Олаф Шольц признал историческое поражение СДПГ на федеральных выборах и поздравил победу Фридриха Мерца. ХДС/ХСС одержали победу, а партия АдГ значительно улучшила свои результаты.

СДПГ достигла более слабого результата на федеральных выборах, чем когда-либо ранее в истории Федеративной Республики. Но на основе этого результата следует двигаться вперед вместе, заявил Олаф Шольц в Берлине, в Доме Вилли Брандта.

Передает УНН со ссылкой на DER SPIEGEL, ARD и Tagesschau.

Канцлер Олаф Шольц признал поражение СДПГ на федеральных выборах. "Поздравляю с результатом выборов", - сказал Шольц, обратившись к кандидату в канцлеры Фридриху Мерцу.

Как указывается, СДПГ получила самый слабый результат на выборах в Бундестаг в истории Федеративной Республики Германия.

Это горький результат выборов для Социал-демократической партии, это также поражение на выборах

- заявил Олаф Шольц в своей первой реакции в Доме Вилли Брандта.

Шольц поблагодарил всех за доверие, оказанное ему как девятому главе правительства Германии.

Теперь другим предстоит найти способ сформировать правительство

- сказал он.

Шольц также подчеркнул, что на основе этого результата им следует "двигаться вперед вместе".

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Кроме Шольца поражение также признал министр обороны Германии Борис Писториус (СДПГ), который ранее, время от времени рассматривался как кандидат на пост канцлера из-за определенного падения рейтингов Шольца.

Писториус признал, что результат его партии был "разрушительным и катастрофическим". Писториус отверг вопрос о своей будущей должности в СДПГ. Он войдет в руководство своей партии, если ХДС/ХСС захочет вступить в переговоры с СДПГ.

- пишет Шпигель.

Между тем лидер ХДС и кандидат на пост канцлера ФРГ Фридрих Мерц заявил об историческом результате. "Мы, ХДС, ХСС, ХДС/ХСС, мы выиграли эти выборы в Бундестаг 2025 года".

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Главный кандидат от ХСС Александр Добриндт видит мандат на управление Союзом. "Сейчас перед нами стоит задача сформировать правительство", - заявил он.

Добавим

Согласно прогнозам ARD Союз (ХДС/ХСС) явно опережает сильную Альтернативу для Германии (АдГ).

Но в предвыборном штабе AfD царила радость, передает tagesschau.

Прежде всего, надо сказать, что это исторический успех для нас

- заявила лидер партии АДН Алиса Вайдель в эфире телеканала ARD.

"Мы смогли удвоить наши результаты и таким образом превзойти результаты последних федеральных выборов", - сказал Вайдель. Она была открыта к коалиционным переговорам с Союзом.

Напомним

По данным экзит-полов, ХДС/ХСС побеждает на досрочных выборах 2025 года с 29% голосов. АдГ неожиданно занимает второе место с 19,5%, а правящая СДПГ падает до исторического минимума.

Рекордная явка на досрочных выборах в Германии: 52% избирателей к полудню23.02.25, 18:17 • 17776 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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