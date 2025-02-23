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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Результаты выборов в Германии, прогноз экзит-полов: ХДС/ХСС выигрывает, АдГ претендует на второе место

Результаты выборов в Германии, прогноз экзит-полов: ХДС/ХСС выигрывает, АдГ претендует на второе место

Киев  •  УНН

 • 3091 просмотра

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По данным экзит-полов, ХДС/ХСС побеждает на досрочных выборах 2025 года с 29% голосов. АдГ неожиданно занимает второе место с 19,5%, а правящая СДПГ падает до исторического минимума.

Данные экзит-полов о результатах федеральных выборов 2025 года в Германии демонстрируют победу Союза ХДС/ХСС и высокий прирост у АдГ.

Передает УНН со ссылкой на Tagesschau.

Согласно прогнозу Infratest dimap для ARD, ХДС и ХСС получат 29%. На втором месте, по данным экзит-полов, - «Альтернатива для Германии» (АдГ) с 19,5%. СДПГ упала до исторического минимума в 16 процентов (25,7%). Зеленые - 13,5% (14,7%).

Левая партия имеет шансы войти в Бундестаг с 8,5%. 

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Комментарий

После примерно трех лет коалиции «Светофор» и ее преждевременного развала Германия столкнулась со сменой правительства. Кандидат от Союза с канцлером Фридрих Мерц становится очевидным победителем досрочных федеральных выборов. Прогноз ARD от Infratest dimap показывает, что ХДС/ХСС набирает 29 процентов,

- сказал генеральный секретарь Карстен Линнеманн на ARD.

Напомним,

УНН передавал, что на досрочных выборах в Бундестаг 2025 года зафиксирована высокая явка избирателей - 52% к середине дня. За пост канцлера соревнуются четыре кандидата, включая действующего главу правительства Шольца.

Германия голосует на досрочных выборах: четыре кандидата соревнуются за власть23.02.25, 10:00 • 75599 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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