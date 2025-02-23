Результати виборів у Німеччині, прогноз екзит-полів: ХДС/ХСС виграє, АдН претендує на друге місце

Дані екзит-полів щодо результатів федеральних виборів 2025 року у Німеччині демонструють перемогу Союзу ХДС/ХСС та високий приріст у АдН.

Передає УНН із посиланням на Tagesschau.

Згідно з прогнозом Infratest dimap для ARD, ХДС та ХСС отримають 29%. На другому місці, за даними екзит-полів, - "Альтернатива для Німеччини" (АдН) з 19,5%. СДПН впала до історичного мінімуму в 16 відсотків (25,7%). Зелені – 13,5% (14,7%).

Ліва партія має шанси увійти до Бундестагу з 8,5%.

Коментар

Після приблизно трьох років коаліції "Світлофор" і її передчасного розвалу Німеччина зіткнулася зі зміною уряду. Кандидат від Союзу з канцлером Фрідріх Мерц стає очевидним переможцем дострокових федеральних виборів. Прогноз ARD від Infratest dimap показує, що ХДС/ХСС набирає 29 відсотків, – сказав генеральний секретар Карстен Ліннеманн на ARD.

Нагадаємо

УНН передавав, що на дострокових виборах до Бундестагу 2025 року зафіксовано високу явку виборців - 52% до середини дня. За посаду канцлера змагаються чотири кандидати, включаючи чинного главу уряду Шольца.

Німеччина голосує на дострокових виборах: чотири кандидати змагаються за владу