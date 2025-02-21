Мерц про миротворців в Україні: зарано говорити про участь німецьких військ
Київ • УНН
Кандидат у канцлери ФРН Фрідріх Мерц вважає передчасними розмови про залучення німецьких військових до миротворчої місії в Україні. Він також висловив занепокоєння щодо позиції Трампа стосовно зобов'язань НАТО.
Кандидат від ХДС/ХСС у канцлери Німеччини Фрідріх Мерц вважає передчасними розмови про залучення німецьких військових до можливої миротворчої операції в Україні. Про це повідомляє УНН із посиланням на Tagesschau.
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Водночас політик не виключає, що свого часу Україна отримає гарантії безпеки.
"Однак, враховуючи поточні обставини, це питання не виникає", - вважає Мерц.
Він також висловив стурбованість останніми заявами з боку Адміністрації президента США та самого Дональда Трампа і дорікнув партнерам, що питання ядерної незалежності "недостатньо обговорювалося" в політичному світі в останні роки.
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У Німеччині відбулись останні перед днем голосування дебати фаворитів парламентських перегонів - лідера ХДС/ХСС Фрідріха Мерца та чинного канцлера, лідера СДПН Олафа Шольца. Основними темами дебатів стали міграція, економічна криза та проблема безпеки.
При цьому політики згадали про війну в Україні і назвали її одним із головних питань, яке постане перед ними у разі перемоги на виборах до Бундестагу.
Голосування з виборів до Бундестагу заплановане на неділю, 23 лютого. За даними опитування INSA, більшість громадян Німеччини (40%) віддають перевагу лідеру ХДС/ХСС Фрідріху Мерцу як кандидату на посаду канцлера ФРН. При цьому чинного канцлера, лідера СДПН Олафа Шольца підтримують 28% німецьких виборців.
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