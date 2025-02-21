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Мерц про миротворців в Україні: зарано говорити про участь німецьких військ

Київ • УНН

 • 22955 перегляди

Кандидат у канцлери ФРН Фрідріх Мерц вважає передчасними розмови про залучення німецьких військових до миротворчої місії в Україні. Він також висловив занепокоєння щодо позиції Трампа стосовно зобов'язань НАТО.

Кандидат від ХДС/ХСС у канцлери Німеччини Фрідріх Мерц вважає передчасними розмови про залучення німецьких військових до можливої ​​миротворчої операції в Україні. Про це повідомляє УНН із посиланням на Tagesschau.

Деталі

Водночас політик не виключає, що свого часу Україна отримає гарантії безпеки.

"Однак, враховуючи поточні обставини, це питання не виникає", - вважає Мерц.

Він також висловив стурбованість останніми заявами з боку Адміністрації президента США та самого Дональда Трампа і дорікнув партнерам, що питання ядерної незалежності "недостатньо обговорювалося" в політичному світі в останні роки.

Ми повинні підготуватися до того, що Дональд Трамп більше не буде повністю сприймати обіцянку допомоги НАТО

- попередив Мерц.

Нагадаємо

У Німеччині відбулись останні перед днем голосування дебати фаворитів парламентських перегонів - лідера ХДС/ХСС Фрідріха Мерца та чинного канцлера, лідера СДПН Олафа Шольца. Основними темами дебатів стали міграція, економічна криза та проблема безпеки.

При цьому політики згадали про війну в Україні і назвали її одним із головних питань, яке постане перед ними у разі перемоги на виборах до Бундестагу.

Голосування з виборів до Бундестагу заплановане на неділю, 23 лютого. За даними опитування INSA, більшість громадян Німеччини (40%) віддають перевагу лідеру ХДС/ХСС Фрідріху Мерцу як кандидату на посаду канцлера ФРН. При цьому чинного канцлера, лідера СДПН Олафа Шольца підтримують 28% німецьких виборців.

Зеленський і Мерц обговорили підтримку України та виробництво зброї16.02.25, 00:39 • 52095 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

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