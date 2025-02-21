Мерц про миротворців в Україні: зарано говорити про участь німецьких військ

Кандидат від ХДС/ХСС у канцлери Німеччини Фрідріх Мерц вважає передчасними розмови про залучення німецьких військових до можливої ​​миротворчої операції в Україні. Про це повідомляє УНН із посиланням на Tagesschau.

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Водночас політик не виключає, що свого часу Україна отримає гарантії безпеки.

"Однак, враховуючи поточні обставини, це питання не виникає", - вважає Мерц.

Він також висловив стурбованість останніми заявами з боку Адміністрації президента США та самого Дональда Трампа і дорікнув партнерам, що питання ядерної незалежності "недостатньо обговорювалося" в політичному світі в останні роки.

Ми повинні підготуватися до того, що Дональд Трамп більше не буде повністю сприймати обіцянку допомоги НАТО