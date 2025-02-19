Хто лідирує в перегонах на посаду канцлера Німеччини за 4 дні до голосування - нові дані опитування

ukenru
15 березня, 19:03 • 119713 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 179582 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 144952 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 136856 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 116316 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 107382 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 102793 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 139907 перегляди

Як правильно посадити плодовий сад: поради

14 березня, 19:57 • 133786 перегляди

П’ять вражаючих фільмів у жанрі фентезі: що подивитися цими вихідними

14 березня, 19:56 • 128007 перегляди

“Я був трохи саркастичним”: Трамп про завершення війни за 24 години

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
Нічний удар по п'ятиповерхівці в Чернігові: розбір завалів завершено, є постраждала

Нічний удар по п'ятиповерхівці в Чернігові: розбір завалів завершено, є постраждала

16 березня, 19:42 • 25567 перегляди
За добу майже 100 бойових зіткнень: Генштаб повідомив про ситуацію на фронті

За добу майже 100 бойових зіткнень: Генштаб повідомив про ситуацію на фронті

16 березня, 21:21 • 26641 перегляди
Перехоплення ГУР: у росії заявили про втрати серед кадирівців після атаки ЗСУ в Брянській області

Перехоплення ГУР: у росії заявили про втрати серед кадирівців після атаки ЗСУ в Брянській області

16 березня, 22:18 • 36692 перегляди
"Голос Америки" припиняє контракти з працівниками української служби

"Голос Америки" припиняє контракти з працівниками української служби

01:54 • 23964 перегляди
Бої за Торецьк: лінія фронту змінюється, контрнаступу ЗСУ не було - DeepState

Бої за Торецьк: лінія фронту змінюється, контрнаступу ЗСУ не було - DeepState

04:45 • 24602 перегляди
Публікації
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 139911 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 138925 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 273116 перегляди
Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

12 березня, 15:33 • 302007 перегляди
Після розшуку активів у космосі АРМА під керівництвом Думи взялося за університети

Після розшуку активів у космосі АРМА під керівництвом Думи взялося за університети

12 березня, 15:09 • 237899 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

04:30 • 4014 перегляди
Кім Кардаш'ян обіймається з роботом Tesla: нова фотосесія викликала критику

Кім Кардаш'ян обіймається з роботом Tesla: нова фотосесія викликала критику

16 березня, 13:56 • 53377 перегляди
Трамп отримав удар мікрофоном по обличчю

Трамп отримав удар мікрофоном по обличчю

15 березня, 10:19 • 110887 перегляди
П’ять вражаючих фільмів у жанрі фентезі: що подивитися цими вихідними

П’ять вражаючих фільмів у жанрі фентезі: що подивитися цими вихідними

14 березня, 19:57 • 133786 перегляди
Фассбендер "прорекламував" Крейга на роль Бонда замість себе

Фассбендер "прорекламував" Крейга на роль Бонда замість себе

14 березня, 12:29 • 116266 перегляди
Актуальне
Хто лідирує в перегонах на посаду канцлера Німеччини за 4 дні до голосування - нові дані опитування

Хто лідирує в перегонах на посаду канцлера Німеччини за 4 дні до голосування - нові дані опитування

Київ • УНН

 • 107795 перегляди

За даними опитування INSA, Фрідріх Мерц випереджає чинного канцлера Олафа Шольца на 12%. Мерц має значну перевагу в питаннях міграції, безпеки та економіки.

Більшість громадян Німеччини (40%) віддають перевагу лідеру ХДС/ХСС Фрідріху Мерцу як кандидату на посаду канцлера ФРН. Про це повідомляє Bild із посиланням на дані опитування соціологічного інституту INSA, інформує УНН.

Деталі

Водночас, згідно з результатами дослідження, чинного канцлера, лідера СДПН Олафа Шольца підтримують 28% німецьких виборців.

Зазначається, що особливо сильна перевага Мерца у питаннях міграції (47% проти 22%), внутрішньої безпеки (47% проти 24%), оборони (42% проти 27%) та економіки (48% проти 22%). При цьому підтримка Шольца вища у питаннях екології та соціальної політики.

"Проте розрив у ключових темах перед виборами може стати серйозним ударом для чинного канцлера. (...) Сьогодні ввечері у обох кандидатів буде останній шанс вплинути на думку виборців: Шольц та Мерц зустрінуться на дебатах", - резюмує видання.

Нагадаємо

9 лютого в Німеччині відбулися перші дебати між чинним канцлером Олафом Шольцом та його головним опонентом на виборах до Бундестагу, кандидатом від Християнсько-демократичного союзу Фрідріхом Мерцом. Дебати пройшли здебільшого у стриманій атмосфері. Зокрема, були підняті питання щодо міграційної політики, економічної ситуації в країні та війни в Україні.

Партію "Альтернатива для Німеччини" підозрюють у прихованому фінансуванні перед виборами19.02.25, 12:22 • 109552 перегляди

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

Новини Світу
bundestahБундестаг
sotsial-demokratychna-partiia-nimechchynyСоціал-демократична партія Німеччини
fridrikh-mertsФрідріх Мерц
nimechchynaНімеччина
olaf-sholtsОлаф Шольц

Звернутися з питань розміщення реклами