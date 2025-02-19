Хто лідирує в перегонах на посаду канцлера Німеччини за 4 дні до голосування - нові дані опитування

Більшість громадян Німеччини (40%) віддають перевагу лідеру ХДС/ХСС Фрідріху Мерцу як кандидату на посаду канцлера ФРН. Про це повідомляє Bild із посиланням на дані опитування соціологічного інституту INSA, інформує УНН.

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Водночас, згідно з результатами дослідження, чинного канцлера, лідера СДПН Олафа Шольца підтримують 28% німецьких виборців.

Зазначається, що особливо сильна перевага Мерца у питаннях міграції (47% проти 22%), внутрішньої безпеки (47% проти 24%), оборони (42% проти 27%) та економіки (48% проти 22%). При цьому підтримка Шольца вища у питаннях екології та соціальної політики.

"Проте розрив у ключових темах перед виборами може стати серйозним ударом для чинного канцлера. (...) Сьогодні ввечері у обох кандидатів буде останній шанс вплинути на думку виборців: Шольц та Мерц зустрінуться на дебатах", - резюмує видання.

Нагадаємо

9 лютого в Німеччині відбулися перші дебати між чинним канцлером Олафом Шольцом та його головним опонентом на виборах до Бундестагу, кандидатом від Християнсько-демократичного союзу Фрідріхом Мерцом. Дебати пройшли здебільшого у стриманій атмосфері. Зокрема, були підняті питання щодо міграційної політики, економічної ситуації в країні та війни в Україні.

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