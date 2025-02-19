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Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

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Партію "Альтернатива для Німеччини" підозрюють у прихованому фінансуванні перед виборами

Партію "Альтернатива для Німеччини" підозрюють у прихованому фінансуванні перед виборами

Київ • УНН

 • 109552 перегляди

Німецьку партію АдГ підозрюють у прихованому фінансуванні через австрійського політика. Найбільше в історії партії пожертвування у 2,35 млн євро могло надійти від німецького мільярдера через підставну особу.

За кілька днів до виборів у Німеччині з’явилися повідомлення про можливе незаконне фінансування партії "Альтернатива для Німеччини" (АдГ).

Про це пише видання Spiegel, передає УНН.

 Партія отримала рекордне пожертвування у 2,35 млн євро, походження якого могло бути приховано незаконним шляхом.

Це найбільше пожертвування, яке коли-небудь офіційно задекларувала АдГ

-  йдеться у повідомленні.

Офіційно гроші надійшли від колишнього австрійського політика Герхарда Динглера, який представляв правопопулістську партію FPÖ. Проте журналісти з’ясували, що кошти могли належати німецькому мільярдеру Хеннінгу Конле, відомому у сфері нерухомості.

Незадовго до цього Динглер нібито отримав 2,6 мільйона євро як "подарунок", після чого майже вся сума пішла на передвиборчу кампанію АдГ. Розслідування ведуть Федеральне управління кримінальної поліції Німеччини та Австрійська служба безпеки. Якщо підтвердиться, що партія приховала справжнього благодійника, їй загрожує штраф у триразовому розмірі від отриманої суми — близько 7 мільйонів євро.

В АдГ заперечують будь-які порушення. За словами речника партії, Динглер запевнив керівництво, що гроші належать йому і не надходили за дорученням третіх осіб. Водночас сам Динглер і Конле поки що не коментували ситуацію.

Додамо

АдГ загалом займає проросійську позицію. Її представники виступають проти військової допомоги Україні, за скасування санкцій проти росії, поновлення закупівель російського газу та загалом за відновлення хороших відносин з агресором. Наразі партія має високі шанси посісти друге місце на парламентських виборах.

Нагадаємо

Німецькі спецслужби попередили про серйозну загрозу втручання з боку росії у вибори до Бундестагу, зокрема через масштабні кібератаки та кампанії дезінформації.   

Юлія Гаврилюк

Юлія Гаврилюк

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