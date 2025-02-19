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Партию «Альтернатива для Германии» подозревают в скрытом финансировании перед выборами

Партию «Альтернатива для Германии» подозревают в скрытом финансировании перед выборами

Киев  •  УНН

 • 8665 просмотра

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Немецкую партию АдГ подозревают в скрытом финансировании через австрийского политика. Крупнейшее в истории партии пожертвование в 2,35 млн евро могло поступить от немецкого миллиардера через подставное лицо.

За несколько дней до выборов в Германии появились сообщения о возможном незаконном финансировании партии «Альтернатива для Германии» (АдГ).

Об этом пишет издание Spiegel, передает УНН.

 Партия получила рекордное пожертвование в 2,35 млн евро, происхождение которого могло быть скрыто незаконным путем.

Это самое большое пожертвование, которое когда-либо официально задекларировала АдГ

-  говорится в сообщении.

Официально деньги поступили от бывшего австрийского политика Герхарда Динглера, который представлял правопопулистскую партию FPÖ. Однако журналисты выяснили, что средства могли принадлежать немецкому миллиардеру Хеннингу Конле, известному в сфере недвижимости.

Незадолго до этого Динглер якобы получил 2,6 миллиона евро в качестве «подарка», после чего почти вся сумма пошла на предвыборную кампанию АдГ. Расследование ведут Федеральное управление уголовной полиции Германии и Австрийская служба безопасности. Если подтвердится, что партия скрыла настоящего благотворителя, ей грозит штраф в трехкратном размере от полученной суммы - около 7 миллионов евро.

В АдГ отрицают какие-либо нарушения. По словам представителя партии, Динглер заверил руководство, что деньги принадлежат ему и не поступали по поручению третьих лиц. В то же время сам Динглер и Конле пока не комментировали ситуацию.

Добавим

АдГ в целом занимает пророссийскую позицию. Ее представители выступают против военной помощи Украине, за отмену санкций против России, возобновление закупок российского газа и вообще за восстановление хороших отношений с агрессором. Сейчас партия имеет высокие шансы занять второе место на парламентских выборах.

Напомним,

Немецкие спецслужбы предупредили о серьезной угрозе вмешательства со стороны России в выборы в Бундестаг, в частности из-за масштабных кибератак и кампаний дезинформации.   

Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

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