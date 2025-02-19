Партию «Альтернатива для Германии» подозревают в скрытом финансировании перед выборами
Киев • УНН
Немецкую партию АдГ подозревают в скрытом финансировании через австрийского политика. Крупнейшее в истории партии пожертвование в 2,35 млн евро могло поступить от немецкого миллиардера через подставное лицо.
За несколько дней до выборов в Германии появились сообщения о возможном незаконном финансировании партии «Альтернатива для Германии» (АдГ).
Об этом пишет издание Spiegel, передает УНН.
Партия получила рекордное пожертвование в 2,35 млн евро, происхождение которого могло быть скрыто незаконным путем.
Это самое большое пожертвование, которое когда-либо официально задекларировала АдГ
Официально деньги поступили от бывшего австрийского политика Герхарда Динглера, который представлял правопопулистскую партию FPÖ. Однако журналисты выяснили, что средства могли принадлежать немецкому миллиардеру Хеннингу Конле, известному в сфере недвижимости.
Незадолго до этого Динглер якобы получил 2,6 миллиона евро в качестве «подарка», после чего почти вся сумма пошла на предвыборную кампанию АдГ. Расследование ведут Федеральное управление уголовной полиции Германии и Австрийская служба безопасности. Если подтвердится, что партия скрыла настоящего благотворителя, ей грозит штраф в трехкратном размере от полученной суммы - около 7 миллионов евро.
В АдГ отрицают какие-либо нарушения. По словам представителя партии, Динглер заверил руководство, что деньги принадлежат ему и не поступали по поручению третьих лиц. В то же время сам Динглер и Конле пока не комментировали ситуацию.
Добавим
АдГ в целом занимает пророссийскую позицию. Ее представители выступают против военной помощи Украине, за отмену санкций против России, возобновление закупок российского газа и вообще за восстановление хороших отношений с агрессором. Сейчас партия имеет высокие шансы занять второе место на парламентских выборах.
Напомним,
Немецкие спецслужбы предупредили о серьезной угрозе вмешательства со стороны России в выборы в Бундестаг, в частности из-за масштабных кибератак и кампаний дезинформации.