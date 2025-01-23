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Німеччина попереджає про загрозу російських кібератак і дезінформації на виборах до Бундестагу

Німеччина попереджає про загрозу російських кібератак і дезінформації на виборах до Бундестагу

Київ • УНН

 • 27384 перегляди

Німецькі спецслужби попереджають про загрозу російських кібератак та дезінформації під час виборів до Бундестагу. Росія щорічно витрачає до 2 млрд євро на кампанії дезінформації та створення фейкових акаунтів.

Німецькі спецслужби попередили про серйозну загрозу втручання з боку росії у вибори до Бундестагу, зокрема через масштабні кібератаки та кампанії дезінформації.

Про це повідомляє BILD, пише УНН.

Деталі

Згідно з даними з аналітичних звітів, російська влада виділяє щорічно до двох мільярдів євро на проведення кампаній дезінформації. Як повідомляється, ці кошти використовуються для створення сотень тисяч фейкових акаунтів, підробки новинних сайтів і поширення неправдивих повідомлень, спрямованих на дискредитацію німецьких політиків і підтримку прокремлівських партій.

У доповіді Федерального відомства з безпеки в галузі інформаційної техніки (BSI) наголошується, що вже фіксують спроби злому сайтів і серверів, що містять дані виборців.

Росія застосовує весь арсенал засобів - від втручання в політичні дебати до кібератак на критичну інфраструктуру та актів саботажу

- наголошує колишній голова Федеральної служби із захисту Конституції Томас Хальденванг.

Заступниця голови фракції ХДС/ХСС Андреа Ліндхольц закликала уряд обговорити заходи протидії на найближчому засіданні комітету з внутрішніх справ. 

Ми маємо знати, чи загрожують кібератаки або саботаж конституційному порядку проведення виборів

- сказала заступниця, вказавши на нещодавні випадки анулювання виборів у Румунії через дезінформацію.

Однак спецслужби стикаються з обмеженнями. У них немає повноважень блокувати фейкові акаунти або сайти.

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Нагадаємо

 У Польщі викрили чергову групу, підготовлену гру, яка планувала впливати на вибори через дезінформацію та вербування контент-мейкерів. Міністр цифровізації заявив, що Польща є найбільш атакованою країною в ЄС.

Аліна Волянська

Аліна Волянська

Новини СвітуТехнології
bundestahБундестаг
nimechchynaНімеччина
polshchaПольща

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