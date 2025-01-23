Німеччина попереджає про загрозу російських кібератак і дезінформації на виборах до Бундестагу
Київ • УНН
Німецькі спецслужби попереджають про загрозу російських кібератак та дезінформації під час виборів до Бундестагу. Росія щорічно витрачає до 2 млрд євро на кампанії дезінформації та створення фейкових акаунтів.
Німецькі спецслужби попередили про серйозну загрозу втручання з боку росії у вибори до Бундестагу, зокрема через масштабні кібератаки та кампанії дезінформації.
Про це повідомляє BILD, пише УНН.
Деталі
Згідно з даними з аналітичних звітів, російська влада виділяє щорічно до двох мільярдів євро на проведення кампаній дезінформації. Як повідомляється, ці кошти використовуються для створення сотень тисяч фейкових акаунтів, підробки новинних сайтів і поширення неправдивих повідомлень, спрямованих на дискредитацію німецьких політиків і підтримку прокремлівських партій.
У доповіді Федерального відомства з безпеки в галузі інформаційної техніки (BSI) наголошується, що вже фіксують спроби злому сайтів і серверів, що містять дані виборців.
Росія застосовує весь арсенал засобів - від втручання в політичні дебати до кібератак на критичну інфраструктуру та актів саботажу
Заступниця голови фракції ХДС/ХСС Андреа Ліндхольц закликала уряд обговорити заходи протидії на найближчому засіданні комітету з внутрішніх справ.
Ми маємо знати, чи загрожують кібератаки або саботаж конституційному порядку проведення виборів
Однак спецслужби стикаються з обмеженнями. У них немає повноважень блокувати фейкові акаунти або сайти.
Нагадаємо
У Польщі викрили чергову групу, підготовлену гру, яка планувала впливати на вибори через дезінформацію та вербування контент-мейкерів. Міністр цифровізації заявив, що Польща є найбільш атакованою країною в ЄС.