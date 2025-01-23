Німеччина попереджає про загрозу російських кібератак і дезінформації на виборах до Бундестагу

Німецькі спецслужби попередили про серйозну загрозу втручання з боку росії у вибори до Бундестагу, зокрема через масштабні кібератаки та кампанії дезінформації.

Про це повідомляє BILD, пише УНН.

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Згідно з даними з аналітичних звітів, російська влада виділяє щорічно до двох мільярдів євро на проведення кампаній дезінформації. Як повідомляється, ці кошти використовуються для створення сотень тисяч фейкових акаунтів, підробки новинних сайтів і поширення неправдивих повідомлень, спрямованих на дискредитацію німецьких політиків і підтримку прокремлівських партій.

У доповіді Федерального відомства з безпеки в галузі інформаційної техніки (BSI) наголошується, що вже фіксують спроби злому сайтів і серверів, що містять дані виборців.

Росія застосовує весь арсенал засобів - від втручання в політичні дебати до кібератак на критичну інфраструктуру та актів саботажу

Заступниця голови фракції ХДС/ХСС Андреа Ліндхольц закликала уряд обговорити заходи протидії на найближчому засіданні комітету з внутрішніх справ.

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