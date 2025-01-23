Германия предупреждает об угрозе российских кибератак и дезинформации на выборах в Бундестаг

Немецкие спецслужбы предупредили о серьезной угрозе вмешательства со стороны России в выборы в Бундестаг, в частности из-за масштабных кибератак и кампании дезинформации.

Об этом сообщает BILD, пишет УНН.

Детали

Согласно данным из аналитических отчетов, российские власти выделяют ежегодно до двух миллиардов евро на проведение кампаний дезинформации. Как сообщается, эти средства используются для создания сотен тысяч фейковых аккаунтов, подделки новостных сайтов и распространения ложных сообщений, направленных на дискредитацию немецких политиков и поддержку прокремлевских партий.

В докладе Федерального ведомства по безопасности в области информационной техники (BSI) отмечается, что уже фиксируют попытки взлома сайтов и серверов, содержащих данные избирателей.

- отмечает бывший глава Федеральной службы по защите Конституции Томас Хальденванг.

Россия применяет весь арсенал средств - от вмешательства в политические дебаты до кибератак на критическую инфраструктуру и актов саботажа

Заместитель председателя фракции ХДС/ХСС Андреа Линдхольц призвала правительство обсудить меры противодействия на ближайшем заседании комитета по внутренним делам.

Мы должны знать, угрожают ли кибератаки или саботаж конституционному порядку проведения выборов