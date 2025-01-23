Германия предупреждает об угрозе российских кибератак и дезинформации на выборах в Бундестаг
Киев • УНН
Немецкие спецслужбы предупреждают об угрозе российских кибератак и дезинформации во время выборов в Бундестаг. Россия ежегодно тратит до 2 млрд евро на кампании дезинформации и создание фейковых аккаунтов.
Немецкие спецслужбы предупредили о серьезной угрозе вмешательства со стороны России в выборы в Бундестаг, в частности из-за масштабных кибератак и кампании дезинформации.
Об этом сообщает BILD, пишет УНН.
Детали
Согласно данным из аналитических отчетов, российские власти выделяют ежегодно до двух миллиардов евро на проведение кампаний дезинформации. Как сообщается, эти средства используются для создания сотен тысяч фейковых аккаунтов, подделки новостных сайтов и распространения ложных сообщений, направленных на дискредитацию немецких политиков и поддержку прокремлевских партий.
В докладе Федерального ведомства по безопасности в области информационной техники (BSI) отмечается, что уже фиксируют попытки взлома сайтов и серверов, содержащих данные избирателей.
Россия применяет весь арсенал средств - от вмешательства в политические дебаты до кибератак на критическую инфраструктуру и актов саботажа
Заместитель председателя фракции ХДС/ХСС Андреа Линдхольц призвала правительство обсудить меры противодействия на ближайшем заседании комитета по внутренним делам.
Мы должны знать, угрожают ли кибератаки или саботаж конституционному порядку проведения выборов
Однако спецслужбы сталкиваются с ограничениями. У них нет полномочий блокировать фейковые аккаунты или сайты.
Напомним,
В Польше разоблачили очередную группу, подготовленную группой, которая планировала влиять на выборы через дезинформацию и вербовку контент-мейкеров. Министр цифровизации заявил, что Польша является наиболее атакованной страной в ЕС.