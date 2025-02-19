Кто лидирует в гонке на пост канцлера Германии за 4 дня до голосования - новые данные опроса
Киев • УНН
По данным опроса INSA, Фридрих Мерц опережает действующего канцлера Олафа Шольца на 12%. Мерц имеет значительное преимущество в вопросах миграции, безопасности и экономики.
Большинство граждан Германии (40%) отдают предпочтение лидеру ХДС/ХСС Фридриху Мерцу в качестве кандидата на пост канцлера ФРГ. Об этом сообщает Bild со ссылкой на данные опроса социологического института INSA, информирует УНН.
Детали
В то же время, согласно результатам исследования, действующего канцлера, лидера СДПГ Олафа Шольца поддерживают 28% немецких избирателей.
Отмечается, что особенно сильное преимущество Мерца в вопросах миграции (47% против 22%), внутренней безопасности (47% против 24%), обороны (42% против 27%) и экономики (48% против 22%). При этом поддержка Шольца выше в вопросах экологии и социальной политики.
"Однако разрыв в ключевых темах перед выборами может стать серьезным ударом для действующего канцлера. (...) Сегодня вечером у обоих кандидатов будет последний шанс повлиять на мнение избирателей: Шольц и Мерц встретятся на дебатах", - резюмирует издание.
Напомним
9 февраля в Германии состоялись первые дебаты между действующим канцлером Олафом Шольцом и его главным оппонентом на выборах в Бундестаг, кандидатом от Христианско-демократического союза Фридрихом Мерцом. Дебаты прошли в основном в сдержанной атмосфере. В частности, были подняты вопросы миграционной политики, экономической ситуации в стране и войны в Украине.
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