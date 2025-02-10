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Шольц і Мерц вперше зустрілися на дебатах: що обговорювали

Шольц і Мерц вперше зустрілися на дебатах: що обговорювали

Київ • УНН

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У Німеччині відбулися перші дебати між канцлером Шольцом та кандидатом від ХДС Мерцом. Політики обговорили міграцію, економіку та підтримку України, демонструючи протилежні погляди на ключові питання.

У Німеччині відбулися перші дебати між чинним канцлером Олафом Шольцом та його головним опонентом на виборах до Бундестагу, кандидатом від Християнсько-демократичного союзу Фрідріхом Мерцом. Про це повідомляє Tagesschau, передає УНН.

Деталі

Дебати пройшли здебільшого у стриманій атмосфері, під час яких були підняті питання щодо міграційної політики, економічної ситуації в країні та війни в Україні. 

Під час обговорення питання міграції Шольц заявив про значне скорочення кількості заявок на притулок та наголосив на результативності чинної політики уряду. Він також розкритикував ініціативи опонента щодо жорсткішого міграційного режиму, вказавши на невідповідність європейським нормам. Мерц, у свою чергу, наполягав на необхідності посилення контролю та підкреслив важливість парламентського голосування з цього питання. 

У контексті війни країни-агресор проти України чинний канцлер наголосив на тому, що ФРН залишається ключовим партнером Києва в Європі та вже надала допомогу на десятки мільярдів євро. Опонент же вкотре закликав до передачі Україні далекобійних ракет TAURUS, проти чого виступає уряд Шольца. 

Не менш напруженим стало обговорення економічних питань. Лідер ХДС заявив, що Німеччина третій рік перебуває у стані рецесії, а рівень безробіття зростає, звинувативши чинний уряд у хибній економічній стратегії. Шольц, своєю чергою, пов’язав труднощі в економіці з наслідками російської агресії проти України та наголосив на досягненнях у сфері відновлюваної енергетики. Він також піддав критиці податкову політику ХДС/ХСС, яка, на його думку, передбачає вигоди для найбільш забезпечених громадян. 

Мерц випереджає Шольца за рейтингом перед теледебатами у Німеччині09.02.25, 13:15 • 35919 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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