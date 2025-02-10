Шольц и Мерц впервые встретились на дебатах: что обсуждали

В Германии состоялись первые дебаты между действующим канцлером Олафом Шольцом и его главным оппонентом на выборах в Бундестаг, кандидатом от Христианско-демократического союза Фридрихом Мерцом. Об этом сообщает Tagesschau, передает УНН.

Детали

Дебаты прошли в основном в сдержанной атмосфере, во время которых были подняты вопросы миграционной политики, экономической ситуации в стране и войны в Украине.

При обсуждении вопроса миграции Шольц заявил о значительном сокращении количества заявок на убежище и отметил результативность действующей политики правительства. Он также раскритиковал инициативы оппонента по более жесткому миграционному режиму, указав на несоответствие европейским нормам. Мерц, в свою очередь, настаивал на необходимости усиления контроля и подчеркнул важность парламентского голосования по этому вопросу.

В контексте войны страны-агрессора против Украины действующий канцлер отметил, что ФРГ остается ключевым партнером Киева в Европе и уже оказала помощь на десятки миллиардов евро. Оппонент же в очередной раз призвал к передаче Украине дальнобойных ракет TAURUS, против чего выступает правительство Шольца.

Не менее напряженным стало обсуждение экономических вопросов. Лидер ХДС заявил, что Германия третий год находится в состоянии рецессии, а уровень безработицы растет, обвинив действующее правительство в ошибочной экономической стратегии. Шольц, в свою очередь, связал трудности в экономике с последствиями российской агрессии против Украины и отметил достижения в сфере возобновляемой энергетики. Он также подверг критике налоговую политику ХДС/ХСС, которая, по его мнению, предусматривает выгоды для наиболее обеспеченных граждан.

Мерц опережает Шольца по рейтингу перед теледебатами в Германии