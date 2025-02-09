Мерц опережает Шольца по рейтингу перед теледебатами в Германии
Киев • УНН
По данным опроса INSA, Фридрих Мерц мог бы получить 24% голосов на пост канцлера, тогда как Олаф Шольц - 16%. Мерц лидирует в оценках компетентности по большинству политических вопросов.
Кандидат в канцлеры Германии Фридрих Мерц (ХДС) мог бы рассчитывать на 24% голосов, Олаф Шольц (СДПГ) - около 16%. Об этом было выяснено в ходе опроса респондентов INSA для BILD, передает УНН.
Детали
В Германии избирательная кампания достигает кульминации. Сегодня вечером канцлер СДПГ (Социал-демократическая партия Германии - Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) и кандидат от ХДС/ХСС (коалиционное объединение политических партий Германии - Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза) встретятся в теледуэли.
Накануне был проведен опрос от имени газеты Bild, который задал вопрос: "За кого бы вы непосредственно проголосовали в качестве канцлера?".
Согласно опросу, 24% респондентов проголосовали бы за Мерца, если бы могли выбирать канцлера напрямую. С другой стороны, Шольц получил бы лишь 16%.
Фридриху Мерцу удалось доказать избирателям больше доверия в своей компетентности по большинству политических вопросов, пишет издание.
47% считают Мерца более компетентным в вопросах миграции, 22% - Шольца. Когда речь идет о внешней политике, Мерц также оказывается впереди - 37% против 31%.
То же самое - относительно внутренней безопасности Германии, экономики, обороны и финансов. Шольц в оценках компетентности лидирует только в области защиты окружающей среды и социальных вопросов.
Напомним,
Фридрих Мерц пообещал в первый день на посту канцлера закрыть границы для нелегальных мигрантов. Он намерен поручить пограничникам отклонять все попытки незаконного въезда без исключений.
Немецкий парламент проголосовал против ужесточения миграционного законодательства, предложенного лидером ХДС Фридрихом Мерцом. Законопроект поддержали ультраправые, что вызвало массовые протесты в стране.
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