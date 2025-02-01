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Парламент Німеччини відхилив міграційний законопроєкт Мерца: що відбувається

Парламент Німеччини відхилив міграційний законопроєкт Мерца: що відбувається

Київ • УНН

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Німецький парламент проголосував проти посилення міграційного законодавства, запропонованого лідером ХДС Фрідріхом Мерцом. Законопроєкт підтримали ультраправі, що викликало масові протести в країні.

Бундестаг ФРН висловився проти радикального посилення міграційного законодавства Німеччини. Про це інформує УНН з посиланням на британське видання The Guardian.

Деталі

Як пише видання, німецький парламент відхилив ініціативу щодо посилення імміграційної політики, яку запропонував лідер опозиційного Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Фрідріхом Мерцом.

Законопроєкт набув широкого резонансу, оскільки отримав підтримку ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" (AfD), що викликало хвилю протестів по всій країні.

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У голосуванні взяли участь 693 депутати. 350 депутатів проголосували проти законопроєкту. 338 депутатів підтримали законопроєкт. 5 депутатів утрималися

Фрідріх Мерц виправдовував свою ініціативу необхідністю забезпечення внутрішньої безпеки та боротьби зі злочинністю серед іммігрантів. Він категорично заперечив будь-яку співпрацю з AfD, заявивши, що діє виключно в інтересах країни.

Багато хто стурбований станом демократії, але є й ті, хто хвилюється за безпеку і порядок у цій країні та очікує ухвалення рішень

- сказав Мерц.

Мерц заявив, що законопроєкт необхідний у відповідь на серію резонансних убивств, скоєних особами з мігрантським минулим. Канцлер Олаф Шольц у відповідь зазначив, що для запобігання подібним нападам достатньо чинних законів, якщо вони будуть належним чином реалізовані.

Зазначається, що відповідно до останніх опитувань, від 66% до 67% німців підтримують постійний контроль на кордонах Німеччини, включаючи 56% прихильників Соціал-демократичної партії.

Після гучних подій цього тижня, під час яких Мерца звинувачували у заграванні з ультраправими, було проведено паралелі з політичними процесами, що привели до приходу нацистів до влади через розкол у демократичних партіях.

Веймарська республіка впала через відсутність єдності в демократії. Але Веймар також зазнав краху через те, що авторитарні настрої ніколи повністю не зникли

- заявив Голова фракції SPD у парламенті Рольф Мютценіх.

Він закликав Мерца відмовитися від своєї ініціативи та "відновити захисну стіну проти співпраці з AfD", попереджаючи, що в іншому разі той ризикує заплямувати свою політичну репутацію.

За інформацією видання, у своєму виступі Мерц несподівано розкритикував свою попередницю Ангелу Меркель, заявивши, що його партія "значною мірою відповідальна" за те, що AfD потрапила в Бундестаг у 2017 році.

В своїх зауваженнях він посилався на політику відкритих дверей Меркель, у ході якої в 2015 році до Німеччини в'їхало майже 1 мільйон людей, проте Мерц продовжив, заявивши, що саме завдяки тристоронній коаліції під керівництвом Шольца партія з того часу змогла стати "вдвічі сильнішою"

- йдеться у дописі The Guardian.

Міністр закордонних справ Анналена Бербок із партії "Зелених" закликала Мерца відкликати свій законопроєкт: "Це не про вас, це про Німеччину. Іноді доводиться кардинально змінювати свою політику на 180 градусів. Саме зараз такий момент. Зробіть правильний вибір".

За даними першого після голосування опитування, рейтинг AfD залишився на рівні 22%, тоді як підтримка блоку ХДС/ХСС знизилася на 1%, до 29%. Тим часом SPD Олафа Шольца додала 1,5%, досягнувши 17%, що є її найкращим результатом за останні два місяці.

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На тлі політичної напруги по всій Німеччині прокотилася хвиля протестів проти співпраці консерваторів з ультраправими. У Берліні, біля Бранденбурзьких воріт, активісти створили символічний напис зі світлових літер: "Надія та Опір", а на плакатах з логотипом ХДС слово "захисна стіна" (brandmauer) було викреслене та замінене на "палій" (brandstifter).

Нагадаємо

Кандидат у канцлери Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що в разі обрання, він у перший день на посаді закриє кордони для нелегальних мігрантів. Політик має намір доручити прикордонникам відхиляти всі спроби незаконного в'їзду без винятків.

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