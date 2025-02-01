Парламент Германии отклонил миграционный законопроект Мерца: что происходит

Бундестаг ФРГ высказался против радикального ужесточения миграционного законодательства Германии. Об этом информирует УНН со ссылкой на британское издание The Guardian.

Детали

Как пишет издание, немецкий парламент отклонил инициативу по ужесточению иммиграционной политики, которую предложил лидер оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрихом Мерцом.

Законопроект получил широкий резонанс, поскольку получил поддержку ультраправой партии "Альтернатива для Германии" (AfD), что вызвало волну протестов по всей стране.

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В голосовании приняли участие 693 депутата. 350 депутатов проголосовали против законопроекта. 338 депутатов поддержали законопроект. 5 депутатов воздержались

Фридрих Мерц оправдывал свою инициативу необходимостью обеспечения внутренней безопасности и борьбы с преступностью среди иммигрантов. Он категорически отрицал любое сотрудничество с AfD, заявив, что действует исключительно в интересах страны.

Многие обеспокоены состоянием демократии, но есть и те, кто волнуется за безопасность и порядок в этой стране и ожидает принятия решений - сказал Мерц.

Мерц заявил, что законопроект необходим в ответ на серию резонансных убийств, совершенных лицами с мигрантским прошлым. Канцлер Олаф Шольц в ответ отметил, что для предотвращения подобных нападений достаточно действующих законов, если они будут должным образом реализованы.

Отмечается, что согласно последним опросам, от 66% до 67% немцев поддерживают постоянный контроль на границах Германии, включая 56% сторонников Социал-демократической партии.

После громких событий этой недели, во время которых Мерца обвиняли в заигрывании с ультраправыми, были проведены параллели с политическими процессами, приведшими к приходу нацистов к власти из-за раскола в демократических партиях.

Веймарская республика рухнула из-за отсутствия единства в демократии. Но Веймар также потерпел крах из-за того, что авторитарные настроения никогда полностью не исчезли - заявил Председатель фракции SPD в парламенте Рольф Мютцених.

Он призвал Мерца отказаться от своей инициативы и "восстановить защитную стену против сотрудничества с AfD", предупреждая, что в противном случае тот рискует запятнать свою политическую репутацию.

По информации издания, в своем выступлении Мерц неожиданно раскритиковал свою предшественницу Ангелу Меркель, заявив, что его партия "в значительной степени ответственна" за то, что AfD попала в Бундестаг в 2017 году.

В своих замечаниях он ссылался на политику открытых дверей Меркель, в ходе которой в 2015 году в Германию въехало почти 1 миллион человек, однако Мерц продолжил, заявив, что именно благодаря трёхсторонней коалиции под руководством Шольца партия с тех пор смогла стать "вдвое сильнее" - говорится в заметке The Guardian.

Министр иностранных дел Анналена Бербок из партии "Зеленых" призвала Мерца отозвать свой законопроект: "Это не о вас, это о Германии. Иногда приходится кардинально менять свою политику на 180 градусов. Именно сейчас такой момент. Сделайте правильный выбор".

По данным первого после голосования опроса, рейтинг AfD остался на уровне 22%, тогда как поддержка блока ХДС/ХСС снизилась на 1%, до 29%. Между тем SPD Олафа Шольца прибавила 1,5%, достигнув 17%, что является ее лучшим результатом за последние два месяца.

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На фоне политического напряжения по всей Германии прокатилась волна протестов против сотрудничества консерваторов с ультраправыми. В Берлине, у Бранденбургских ворот, активисты создали символическую надпись из световых букв: "Надежда и Сопротивление", а на плакатах с логотипом ХДС слово „защитная стена" (brandmauer) было вычеркнуто и заменено на „поджигатель" (brandstifter).

Напомним

Кандидат в канцлеры Германии Фридрих Мерц заявил, что в случае избрания, он в первый день на посту закроет границы для нелегальных мигрантов. Политик намерен поручить пограничникам отклонять все попытки незаконного въезда без исключений.

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